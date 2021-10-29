Лидия Федосеева-Шукшина обратилась в полицию из-за кражи 400 тысяч рублей

Москва, 29 октября. Известная российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина в очередной раз оказалась в центре скандала. Вдова великого кинематографиста Василия Шукшина обратилась в полицию после того, как у нее украли почти полмиллиона рублей.

Кроме денег у телезвезды исчезли и дорогостоящие украшения. Пропажу она заметила совсем недавно, однако, согласно выпискам со счета, финансы уже давно и постепенно утекали с него. После кражи Федосеева-Шукшина фактически осталась ни с чем, поскольку в банке хранились все ее деньги. Однако сложнее всего ей от того факта, что завладеть ее имуществом мог кто-то из близкого окружения.

«Больше всего мне горько оттого, что я окончательно перестала понимать, кто друг, а кто враг. Меня как будто целенаправленно сводят с ума или в могилу. Всю жизнь я была убеждена, что очень хорошо разбираюсь в людях. Но на старости лет вдруг выясняется обратное. От одной этой мысли мне хочется лечь и умереть», — поделилась артистка в беседе с корреспондентом издания News.ru.

После пропажи денег она вспомнила, что в начале осени доверяла свою карточку подруге по имени Татьяна, та сняла средства и вернула все документы. С тех пор из дома Федосеевой-Шукшиной пропало кольцо с бриллиантами и дорогостоящий подарок ее бывшего мужа — продюсера Бари Алибасова, сообщает телеканал «360». Однако спустя время второе украшение нашлось. После подсчета всех убытков актриса пошла в полицию.

Ранее стало известно, что внучка Федосеевой-Шукшиной обвинила подругу актрисы в попытке переоформить на себя квартиру. Речь идет об элитной недвижимости в Новой Москве.