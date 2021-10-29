Открытие первого фестиваля российского анимационного кино состоялось в Хорватии

Загреб, 29 октября. Фестиваль анимационного российского кино дебютировал в Загребе и продлится с 29 по 31 октября. Кинематографисты представят множество детских проектов в рамках мероприятия.

Фестиваль приурочен к 85-летнему юбилею анимационной студии «Союзмультфильм» — мероприятие было организовано при поддержке посольства России в Хорватии и Русского дома. В течение трех дней гости познакомятся с классическими и актуальными проектами российской анимации, а также посетят показ картины «Гофманиада» Станислава Соколова.

Второй день фестиваля будет посвящен презентации Чебурашки. Затем зрителям представят анимационные проекты для аудитории младшего возраста от студии «Союзмультфильм». Финалом станет открытие выставки рисунков и викторины.

Фестиваль #ВместеЯрче прошел во Владимирской области 25 октября. Мероприятие для школьников и студентов было посвящено теме энергосбережения и создания специального оборудования.