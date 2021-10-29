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Жительница Марий Эл спасла соседку от смерти в горящей квартире
Общество
Жительница Марий Эл спасла соседку от смерти в горящей квартире
pxhere.com

Москва, 29 октября. Женщина смогла выжить в начавшемся пожаре благодаря своевременному звонку спасателям, который совершила ее соседка по дому.

Инцидент произошел в Медведевском районе республики Марий Эл. Местная жительница позвонила в службу спасения и сообщила о возгорании в соседней квартире. По ее словам, дверь в помещение никто не открывал, но там могла находиться хозяйка.

Пожарные прибыли на место происшествия и вошли в квартиру. Сообщается, что в это время огонь успел распространиться по всей кровати, на которой и лежала пострадавшая. Женщину срочно передали медикам, а постельное белье потушили. В данный момент жительница Марий Эл, в квартире которой произошел пожар, находится в больнице со следами отравления продуктами горения.

Ранее в Петрозаводске спасатели освободили из запертой квартиры двухлетнюю девочку. Маленький ребенок случайно заперся один в квартире и из-за этого сильно испугался.

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пожар спасение хорошие новости россии
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