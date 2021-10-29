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Президент Зеленский заявил, что украинцам необходимо «включить мозг» и вакцинироваться
Общество
Президент Зеленский заявил, что украинцам необходимо «включить мозг» и вакцинироваться
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 29 октября. Единственным решением для победы над коронавирусной инфекцией является вакцинация, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Число умерших от COVID-19 на Украине может дойти до тысячи в сутки к началу ноября, сообщил ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он также рассказал о разоблачении целой сети агитаторов, которая выступала против вакцинации.

«Я очень прошу, чтобы мы с вами выключили соцсети именно по этому вопросу (вакцинации – ред.) и включили все мозг. Надо вакцинироваться, на сегодня это не страшилки, а единственное решение», — подчеркнул Зеленский в рамках заседания конгресса местных и региональных властей в Одессе.

Украина перешла из «зеленой» в «желтую» зону карантина по причине ухудшения эпидемиологической ситуации. Кроме того, «красный» уровень опасности начал действовать на территории некоторых областей страны.

Как ранее сообщалось, Украина занимает лидирующие позиции в мире по количеству противников вакцинации. Более половины взрослых граждан этой страны заявили, что не планируют прививаться от COVID-19 в ближайшее время.

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украина зеленский вакцинация коронавирус
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