Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 20:44
20:38
Происшествия
Петербурженку оштрафовали за нарушение авторских прав «Голубых беретов» и Лещенко
20:37
Спорт
Нападающий «Зенита» Дзюба установил новый рекорд РПЛ по голам
20:37
Общество
Доктор Мясников развеял распространенные мифы о лечении кашля
20:36
Политика
Байден на встрече с Макроном в Ватикане признал «неуклюжесть» США в отношении Франции
20:34
Общество
Автоэксперт Холодов раскритиковал предложение лишать прав за три нарушения ПДД за год
20:34
Весь мир
Ливийская Akakus Oil Operations возобновила бурение на месторождении Аш-Шарара
20:31
Происшествия
Деятельность более десяти наркогруппировок пресекли в России
20:30
Политика
Макрон предложил Байдену обсудить борьбу с терроризмом на переговорах в Риме
20:30
Экономика
Реальные доходы россиян выросли за год на 8,1%
20:29
Общество
Терапевт Фокина рассказала о пользе цифрового детокса для организма
Все новости

Российский полузащитник «Монако» Головин не сыграет в матче Лиги 1 с «Брестом»
Спорт
Российский полузащитник «Монако» Головин не сыграет в матче Лиги 1 с «Брестом»
acmonaco.com  /  автор неизвестен

Брест, 29 октября. Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин пропустит поединок чемпионата Франции против «Бреста».

Александр Головин не сыграет за «Монако» в гостевом матче 12-го тура Лиги 1 с Брестом, который пройдет 31 октября. Об этом журналистам издания Nicematin рассказал главный тренер французского клуба Нико Ковач.

«Головин не в той форме, на которую я рассчитывал. Ему всё ещё нужна подготовка, так что его не будет в команде», — подчеркнул хорватский специалист.

Матч «Брест» — «Монако» пройдет на стадионе «Франсис-Ле Бле». Игру, которая начнется в 19 часов по московскому времени, обслужит бригада арбитров во главе с Йоаном Амелем.

Ранее два игрока самарские «Крыльев Советов» впервые попали в расширенный список сборной России по футболу. В него включили полузащитника Романа Ежова и форварда Ивана Сергеева.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российский полузащитник «Монако» Головин не сыграет в матче Лиги 1 с «Брестом»
Головин футбол брест монако чемпионат франции
Комментировать