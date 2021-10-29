Российский полузащитник «Монако» Головин не сыграет в матче Лиги 1 с «Брестом»

Брест, 29 октября. Полузащитник сборной России и «Монако» Александр Головин пропустит поединок чемпионата Франции против «Бреста».

Александр Головин не сыграет за «Монако» в гостевом матче 12-го тура Лиги 1 с Брестом, который пройдет 31 октября. Об этом журналистам издания Nicematin рассказал главный тренер французского клуба Нико Ковач.

«Головин не в той форме, на которую я рассчитывал. Ему всё ещё нужна подготовка, так что его не будет в команде», — подчеркнул хорватский специалист.

Матч «Брест» — «Монако» пройдет на стадионе «Франсис-Ле Бле». Игру, которая начнется в 19 часов по московскому времени, обслужит бригада арбитров во главе с Йоаном Амелем.

Ранее два игрока самарские «Крыльев Советов» впервые попали в расширенный список сборной России по футболу. В него включили полузащитника Романа Ежова и форварда Ивана Сергеева.