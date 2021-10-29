Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 20:44
20:38
Происшествия
Петербурженку оштрафовали за нарушение авторских прав «Голубых беретов» и Лещенко
20:37
Спорт
Нападающий «Зенита» Дзюба установил новый рекорд РПЛ по голам
20:37
Общество
Доктор Мясников развеял распространенные мифы о лечении кашля
20:36
Политика
Байден на встрече с Макроном в Ватикане признал «неуклюжесть» США в отношении Франции
20:34
Общество
Автоэксперт Холодов раскритиковал предложение лишать прав за три нарушения ПДД за год
20:34
Весь мир
Ливийская Akakus Oil Operations возобновила бурение на месторождении Аш-Шарара
20:31
Происшествия
Деятельность более десяти наркогруппировок пресекли в России
20:30
Политика
Макрон предложил Байдену обсудить борьбу с терроризмом на переговорах в Риме
20:30
Экономика
Реальные доходы россиян выросли за год на 8,1%
20:29
Общество
Терапевт Фокина рассказала о пользе цифрового детокса для организма
Все новости

Доктор Комаровский пожаловался, что Зеленский воспользовался его известностью
Политика
Доктор Комаровский пожаловался, что Зеленский воспользовался его известностью
facebook.com  /  Евгений Комаровский

Киев, 29 октября. Президент Украины Владимир Зеленский использовал известного педиатра и телеведущего Евгения Комаровского для собственного пиара. Об этом рассказал сам доктор.

Знаменитый украинский врач рассказал о поведении Зеленского, когда тот претендовал на пост главы государства. Кандидат в президенты Украины представил членов своей команды, а Комаровский находился в их числе. Зеленский обещал педиатру кураторство медицинского направления в стране при победе на выборах. Однако став президентом забыл об этом.

«Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость», — посетовал Комаровский в интервью изданию «Украинская правда».

Доктор отметил, что надеялся на исключение, поскольку у него с Зеленским были дружеские отношения, но ничего не произошло. Президент также предлагал Комаровскому пойти в депутаты.

Политолог Андрей Ермолаев ранее раскритиковал Зеленского. Эксперт подчеркнул, что из-за политики президента граждан Украины урезают в конституционных правах и преследуют за попытку их отстоять.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Доктор Комаровский пожаловался, что Зеленский воспользовался его известностью
зеленский пиар комаровский
Комментировать