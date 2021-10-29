Доктор Комаровский пожаловался, что Зеленский воспользовался его известностью

Киев, 29 октября. Президент Украины Владимир Зеленский использовал известного педиатра и телеведущего Евгения Комаровского для собственного пиара. Об этом рассказал сам доктор.

Знаменитый украинский врач рассказал о поведении Зеленского, когда тот претендовал на пост главы государства. Кандидат в президенты Украины представил членов своей команды, а Комаровский находился в их числе. Зеленский обещал педиатру кураторство медицинского направления в стране при победе на выборах. Однако став президентом забыл об этом.

«Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость», — посетовал Комаровский в интервью изданию «Украинская правда».

Доктор отметил, что надеялся на исключение, поскольку у него с Зеленским были дружеские отношения, но ничего не произошло. Президент также предлагал Комаровскому пойти в депутаты.

Политолог Андрей Ермолаев ранее раскритиковал Зеленского. Эксперт подчеркнул, что из-за политики президента граждан Украины урезают в конституционных правах и преследуют за попытку их отстоять.