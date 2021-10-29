Президент Ливана попросил Россию предоставить спутниковые снимки взрывов в порту Бейрута

Бейрут, 29 октября. Ливан официально запросил у России спутниковые снимки Бейрута, сделанные в день взрыва в городском порту 4 августа 2020 года. Соответствующая просьба прозвучала в ходе встречи президента республики Мишеля Ауна и российского посла Александра Рудакова.

«Президент Аун <…> официально попросил посла Рудакова проинформировать российские власти об интересе Ливана к получению этих изображений, которые могут предоставить дополнительную информацию, которая может оказаться полезной для расследования», — говорится в заявлении администрации главы РФ.

Lebanon’s president formally asks Russia for satellite images from day of devastating Beirut blasthttps://t.co/PFPJI9NrsT — The National (@TheNationalNews) October 29, 2021

Примечательно, что вопрос о возможности предоставления таких кадров был задан президенту России Владимиру Путину ливанской журналисткой в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Глава государства пообещал рассмотреть этот запрос, отметив, что он не уверен в существовании данных фотографий.

«Я обещаю Вам: конечно, наведу справки. Если это есть у нас, и мы в состоянии оказать содействие в расследовании — конечно, мы это сделаем. Мне сначала нужно поговорить с коллегами, которые могут располагать такой информацией», — сказал он.

Президент Ливана принял российского посла 29 октября, обсудив с ним межгосударственные отношения и потенциальные направления в различных сферах сотрудничества.

Aoun Asks Russia via Ambassador for Port Blast Satellite Images #Lebanon https://t.co/5HspMt8HEN — Naharnet (@Naharnet) October 29, 2021

В республике второй год продолжается тупиковое расследование портовых взрывов, приведших к гибели по официальным данным 215 человек, ранению нескольких тысяч и уничтожению либо повреждению жилищ 300 тысяч человек.

Первоначально назначенный на руководство расследованием судья Фади Саван заключил, что к трагедии привела халатность целой группы высокопоставленных чиновников, включая президента Мишеля Аума и бывшего премьер-министра Хасана Диаба. В феврале следователь был отстранен от дела после жалобы двух подозреваемых министров, заявивших, что при взрыве был поврежден дом судьи, что якобы делает его заинтересованной стороной.

Lebanon President Michel Aoun warns politicians "not to interfere" in Beirut blast investigation, @Aya_Isk reports https://t.co/dMyJivFVqv — The National (@TheNationalNews) October 26, 2021

Следующий судья — Тарек Битар — встретил аналогичное противодействие: помимо открытого саботажа (игнорирования вызовов на допросы) он столкнулся с судебными делами и обвинениями в превышении должностных полномочий. В рамках этой кампании 14 октября шиитские движения «Хезболла» и «Амаль» организовали демонстрацию за отставку Битара, в ходе которой началась стрельба, приведшая к гибели семерых человек. При этом есть основания предполагать, что судья и его предшественник выдвигали обвинения в рамках внутриливанской борьбы религиозно-политических группировок, умышленно обойдя вниманием некоторых из причастных к катастрофе.

В июне текущего года стало известно, что российские компании рассматривают возможность участия в восстановлении разрушенной инфраструктуры Бейрута. В частности, речь шла о реконструкции топливных хранилищ, а также возведении оных в порту города Триполи, расположенного севернее.