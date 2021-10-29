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Президент Ливана попросил Россию предоставить спутниковые снимки взрывов в порту Бейрута
Весь мир
Президент Ливана попросил Россию предоставить спутниковые снимки взрывов в порту Бейрута
Федеральное агентство новостей  / 

Бейрут, 29 октября. Ливан официально запросил у России спутниковые снимки Бейрута, сделанные в день взрыва в городском порту 4 августа 2020 года. Соответствующая просьба прозвучала в ходе встречи президента республики Мишеля Ауна и российского посла Александра Рудакова.

«Президент Аун <…> официально попросил посла Рудакова проинформировать российские власти об интересе Ливана к получению этих изображений, которые могут предоставить дополнительную информацию, которая может оказаться полезной для расследования», — говорится в заявлении администрации главы РФ.

Примечательно, что вопрос о возможности предоставления таких кадров был задан президенту России Владимиру Путину ливанской журналисткой в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Глава государства пообещал рассмотреть этот запрос, отметив, что он не уверен в существовании данных фотографий.

«Я обещаю Вам: конечно, наведу справки. Если это есть у нас, и мы в состоянии оказать содействие в расследовании — конечно, мы это сделаем. Мне сначала нужно поговорить с коллегами, которые могут располагать такой информацией», — сказал он.

Президент Ливана принял российского посла 29 октября, обсудив с ним межгосударственные отношения и потенциальные направления в различных сферах сотрудничества.

В республике второй год продолжается тупиковое расследование портовых взрывов, приведших к гибели по официальным данным 215 человек, ранению нескольких тысяч и уничтожению либо повреждению жилищ 300 тысяч человек.

Первоначально назначенный на руководство расследованием судья Фади Саван заключил, что к трагедии привела халатность целой группы высокопоставленных чиновников, включая президента Мишеля Аума и бывшего премьер-министра Хасана Диаба. В феврале следователь был отстранен от дела после жалобы двух подозреваемых министров, заявивших, что при взрыве был поврежден дом судьи, что якобы делает его заинтересованной стороной.

Следующий судья — Тарек Битар — встретил аналогичное противодействие: помимо открытого саботажа (игнорирования вызовов на допросы) он столкнулся с судебными делами и обвинениями в превышении должностных полномочий. В рамках этой кампании 14 октября шиитские движения «Хезболла» и «Амаль» организовали демонстрацию за отставку Битара, в ходе которой началась стрельба, приведшая к гибели семерых человек. При этом есть основания предполагать, что судья и его предшественник выдвигали обвинения в рамках внутриливанской борьбы религиозно-политических группировок, умышленно обойдя вниманием некоторых из причастных к катастрофе.

В июне текущего года стало известно, что российские компании рассматривают возможность участия в восстановлении разрушенной инфраструктуры Бейрута. В частности, речь шла о реконструкции топливных хранилищ, а также возведении оных в порту города Триполи, расположенного севернее.

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