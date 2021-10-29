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Зеленский оправдался за применение турецких БПЛА Bayraktar в Донбассе
Армия
Зеленский оправдался за применение турецких БПЛА Bayraktar в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Киев, 29 октября. Президент Украины Владимир Зеленский назвал применение украинскими военными турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе ответом на действия противника, который не нужно расценивать как начало наступления ВСУ в регионе.

В ходе общения с представителями СМИ в Одессе украинский лидер заявил, что БПЛА и другое имеющееся у ВСУ оружие предназначены «именно для защиты». Зеленский заявил, что когда украинская армия чувствует необходимость защищать свою землю, то она так и делает.

«Мы не наступаем, мы отвечаем в соответствии с теми договоренностями о режиме прекращения огня. Именно в этом формате и будет продолжать действовать Украина», — оправдался он.

Ранее представители военного ведомства Украины заявили, что подразделения ВСУ в Донбассе впервые применили ударный дрон Bayraktar, который управляемой бомбой уничтожил гаубицу противника. При этом глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что применение беспилотников в зоне боевых действий на юго-востоке страны не нарушает Минские соглашения.

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