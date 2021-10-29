Мексика выступит за всеобщее признание вакцин на саммите G20

Рим, 29 октября. Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард прибыл в Рим для участия в саммите лидеров стран Группы двадцати (G20). Об этом сообщается на официальной странице МИД латиноамериканского государства в Twitter.

????El canciller @m_ebrard ya se encuentra en Roma, Italia????????, donde participará, en representación del presidente @lopezobrador_, en la Cumbre de Líderes del @g20org, este 30 y 31 de octubre. pic.twitter.com/XE1oVghiNE — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 28, 2021

Ранее правительство Мексики заявило, что министр иностранных дел представит страну вместо президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. В соответствии с повесткой G20 лидеры крупнейших 20 экономик мира обсудят важность укрепления международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса, климатическими изменениями и социально-экономическими проблемами.

По прибытии Эбрарда встретил посол Мексики в Италии Карлос Гарсия де Альба. После этого глава МИД осуществил телефонный разговор с министром экономического развития Италии Джанкарло Джорджетти. Эбрард заявил, что на встрече G20 он выступит за признание вакцин, не одобренных ВОЗ, а также коснется темы экономического восстановления после пандемии на основе инклюзивности. Кроме того, министр планирует обсудить проблемы миграции, гендерного и социального равенства.

После саммита G20 представитель Мексики отправится на конференцию ООН высокого уровня по климату в Глазго, где расскажет о мерах, принятых страной, в сфере экологии.

▶️En Roma, la Unidad de Carabineros para la Tutela del Patrimonio Cultural de ???????? restituyó a ???????? 3 piezas más de nuestro patrimonio histórico.



El canciller @m_ebrard destacó que hoy se regresan a México piezas de más de 2 300 años: «nuestro patrimonio no está en venta». pic.twitter.com/WTzSTi3uNW — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 29, 2021

В результате первого дня пребывания в Риме власти Мексики объявили о получении трех археологических артефактов, которые были добровольно возвращены итальянским правительством: круглой вазы, которая датируется периодом между 300-600 гг. н. э., и двух антропоморфных фигур с 200-650 гг. до н. э. из Теотиуакана.

Саммит G20 в столице Италии пройдет 30–31 октября. Среди участников Саудовская Аравия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Южная Корея, Франция, Германия, Япония, Индия, Индонезия, Италия, Мексика, Великобритания, США, Южная Африка, Турция и ЕС. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие во встрече по видеосвязи.