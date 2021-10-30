Видео о буднях сельской жизни девушки собирают сотни тысяч просмотров

25-летняя Каролина Моисеенко из поселка Кумысолечебница Волгоградской области проснулась знаменитостью после публикации ролика, где она кормила козу Тосю вкусняшками.

Девочке пришлось долго объяснять своим родителям, что такое просмотры и кто такие подписчики. К слову о последних — их Каролина набрала уже два миллиона. Причем девушка не делает ничего необычного, она транслирует в соцсети свои обычные сельские будни: ухаживает за животными, копается в огороде и катается на деревенской технике.

«Это так удивительно, я целую ночь не спала и своим родителям говорила. Они у меня вообще далеки от всех этих социальных сетей. Они не могли понять, что такое 100 тысяч, что такое просмотры. Я сама не могла себе поверить. Захожу на аккаунты других пользователей: все просто счастливы набрать хотя бы тысячу подписчиков, а у меня их целых два миллиона, и они набираются очень легко и быстро», — хвастается своими достижениями юная блогерша.

Сперва Каролина стеснялась выкладывать свои «сельские истории» в социальные сети. Ее друзья и знакомые скептически относились к такому видео-контенту и даже посмеивались, называя Моисеенко «глупой девочкой с гусем». Однако, когда количество нулей в числе подписчиков Каролины достигло шести, хейтеры заметно примолкли.

«Я — человек творческий и ранее я выступала на сцене. Мне это все нравится, и для меня мой блог — это сцена, на ней я показываю свою реальную жизнь. Пользователи дают мне огромное взаимодействие, они меня вдохновляют снимать дальше, не стесняться себя, не волноваться. Мне просто это очень нравится», — радуется Каролина.

Теперь «глупая девочка с гусем» старается ежедневно удивлять своих зрителей новыми творческими идеями, снимая тренды, приколы и танцы. Так же в арсенале Каролины появился и фуд-блог, где юная фермерша делится рецептами любимых блюд. Звезда TikTok старается быть самой собой, не пародируя других блогеров. Она показывает сельскую жизнь такой, какая она есть на самом деле.