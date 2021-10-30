Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 11:53
11:53
Общество
Уборщица защитила собаку от волков с помощью зонта в Омской области
11:51
Общество
Биолог Глазков дал оценку инциденту с депутатом Рашкиным и тушей лося
11:51
Происшествия
СК возбудил дело после смертельного ДТП с младенцем в Ингушетии
11:48
Весь мир
Эрдоган посетил Карабах и заложил фундамент «Зангезурского коридора»
11:45
Политика
Байден пошутил про возраст папы римского и назвал его афроамериканским бейсболистом
11:42
Политика
Экс-депутат Рады Журавко усомнился в искренности заявления Хохштейна о причинах энергокризиса
11:39
Шоу-бизнес
Сын певицы Жанны Фриске обыграл Дмитрия Шепелева в баскетбол
11:36
Происшествия
Пьяный пассажир потерял сознание на борту авиарейса Москва — Пермь
11:36
Экономика
Спецпредставитель Путина заявил об отсутствии ценового «пузыря» на энергорынке ЕС
11:35
Политика
Глава Минфина РФ Силуанов прибыл на форум G20 в Риме
Все новости

Видео о буднях сельской жизни девушки собирают сотни тысяч просмотров
Видео

25-летняя Каролина Моисеенко из поселка Кумысолечебница Волгоградской области проснулась знаменитостью после публикации ролика, где она кормила козу Тосю вкусняшками.

Девочке пришлось долго объяснять своим родителям, что такое просмотры и кто такие подписчики. К слову о последних — их Каролина набрала уже два миллиона. Причем девушка не делает ничего необычного, она транслирует в соцсети свои обычные сельские будни: ухаживает за животными, копается в огороде и катается на деревенской технике.

«Это так удивительно, я целую ночь не спала и своим родителям говорила. Они у меня вообще далеки от всех этих социальных сетей. Они не могли понять, что такое 100 тысяч, что такое просмотры. Я сама не могла себе поверить. Захожу на аккаунты других пользователей: все просто счастливы набрать хотя бы тысячу подписчиков, а у меня их целых два миллиона, и они набираются очень легко и быстро», — хвастается своими достижениями юная блогерша.

Сперва Каролина стеснялась выкладывать свои «сельские истории» в социальные сети. Ее друзья и знакомые скептически относились к такому видео-контенту и даже посмеивались, называя Моисеенко «глупой девочкой с гусем». Однако, когда количество нулей в числе подписчиков Каролины достигло шести, хейтеры заметно примолкли.

«Я — человек творческий и ранее я выступала на сцене. Мне это все нравится, и для меня мой блог — это сцена, на ней я показываю свою реальную жизнь. Пользователи дают мне огромное взаимодействие, они меня вдохновляют снимать дальше, не стесняться себя, не волноваться. Мне просто это очень нравится», — радуется Каролина.

Теперь «глупая девочка с гусем» старается ежедневно удивлять своих зрителей новыми творческими идеями, снимая тренды, приколы и танцы. Так же в арсенале Каролины появился и фуд-блог, где юная фермерша делится рецептами любимых блюд. Звезда TikTok старается быть самой собой, не пародируя других блогеров. Она показывает сельскую жизнь такой, какая она есть на самом деле.

Вернуться назад

Все новости / Видео / Видео о буднях сельской жизни девушки собирают сотни тысяч просмотров
деревня село просмотры тикток
Комментировать