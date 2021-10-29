Путин и лидер Финляндии Ниинисте обсудили отношения России и ЕС

Москва, 29 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинисте обговорили отношения РФ с Евросоюзом, ситуацию на Украине и безопасность в районе Балтики, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующим заявлением представитель Кремля поделился с журналистами по итогам переговоров лидеров двух стран.

«Состоялся весьма конструктивный и полезный разговор двух президентов. Подробно проговорили все аспекты двухстороннего российско-финляндского сотрудничества», — подчеркнул Песков.

Также он отметил, что Путин и Ниинисте говорили о «возможном расширении использования Сайменского канала». Помимо этого, стороны обменялись мнениями по теме отношений между Россией и ЕС «с упором на сектор энергетики», добавил Песков.

Ранее стало известно, что российский лидер и финский президент встретились в Кремле. Во время переговоров они обсудили сотрудничество в Арктике.