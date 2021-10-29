Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 19:14
19:14
Общество
Открытие первого фестиваля российского анимационного кино состоялось в Хорватии
19:13
Общество
Жительница Марий Эл спасла соседку от смерти в горящей квартире
19:13
Экономика
Власти Москвы планируют выделить 500 млн рублей на поддержку МСП
19:12
Общество
Президент Зеленский заявил, что украинцам необходимо «включить мозг» и вакцинироваться
19:11
Спорт
Российский полузащитник «Монако» Головин не сыграет в матче Лиги 1 с «Брестом»
19:11
Политика
Доктор Комаровский пожаловался, что Зеленский воспользовался его известностью
19:08
Происшествия
Симферополец прокатился «верхом» на троллейбусе, зацепившись за лестницу
19:05
Весь мир
Мексика выступит за всеобщее признание вакцин на саммите G20
19:00
Общество
Главные новости дня: 29 октября
18:59
Общество
Техноблогер Николаев назвал причины, которые могли подтолкнуть Цукерберга к ребрендингу Facebook
Все новости

Путин и лидер Финляндии Ниинисте обсудили отношения России и ЕС
Политика
Путин и лидер Финляндии Ниинисте обсудили отношения России и ЕС
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 29 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Финляндии Саули Ниинисте обговорили отношения РФ с Евросоюзом, ситуацию на Украине и безопасность в районе Балтики, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Соответствующим заявлением представитель Кремля поделился с журналистами по итогам переговоров лидеров двух стран.

«Состоялся весьма конструктивный и полезный разговор двух президентов. Подробно проговорили все аспекты двухстороннего российско-финляндского сотрудничества», — подчеркнул Песков.

Также он отметил, что Путин и Ниинисте говорили о «возможном расширении использования Сайменского канала». Помимо этого, стороны обменялись мнениями по теме отношений между Россией и ЕС «с упором на сектор энергетики», добавил Песков.

Ранее стало известно, что российский лидер и финский президент встретились в Кремле. Во время переговоров они обсудили сотрудничество в Арктике.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Путин и лидер Финляндии Ниинисте обсудили отношения России и ЕС
путин песков финляндия ниинисте
Комментировать