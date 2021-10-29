Военный эксперт Леонков рассказал о перспективах российского оружия на выставке в Перу

В столице Перу Лиме открылась VIII Международная выставка оборонных технологий (SITDEF 2021). Рособоронэкспорт продемонстрирует зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К» и другую российскую военную технику.

Свои разработки представят концерны «Калашников» и «Алмаз-Антей», холдинг «Высокоточные комплексы», компания «Вертолеты России» и другие производители оборонно-промышленного комплекса.

Посетителям покажут зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и «Антей-4000», комплексы «Викинг», «Бук-М2», бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К» противотанковые комплексы «Хризантема-С», «Корнет-Э», учебно-боевой самолет Як-130. В салоне также будет представлена последняя модель вертолета Ми-171А2, который используется в гражданской авиации. Правительство Перу получило от российских партнеров предложения по модернизации ударных истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25, которые находятся на вооружении страны. Кроме того, Россия предложит Перу закупить боевую версию модернизированного вертолета Ми-171Ш («штурмовой»).

«Рособоронэкспорт высоко ценит уровень военно-технического сотрудничества между Россией и Перу. Эта страна является давним и надежным партнером компании, успешно эксплуатирующим российские самолеты и вертолеты», — заявил генеральный директор корпорации Александр Михеев.

Выставка SITDEF 2021 будет проходить с 28 по 31 октября.

Оборона на экспорт

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Вооруженные силы Перу в первую очередь должны заинтересовать российские комплексы противовоздушной обороны. Также в перспективе это может быть военно-морская техника.

«Перу будет интересоваться прежде всего нашими комплексами противовоздушной обороны — это единственные в мире эффективные комплексы. Если их покупать в определенной комплектации, то можно на их основе выстроить эшелонированную противовоздушную оборону. Так сделала Венесуэла — и когда американцы пытались завезти наемников на территорию страны, эта система сыграла ключевую роль. Есть еще военно-морская техника, ей тоже интересуются, потому что охрана морских рубежей тоже важна. Номенклатура достаточно большая, но здесь государство определяет, как они будут строить оборону своей страны, а Рособоронэкспорт предлагает ту технику, которая им необходима», — рассказал эксперт.

По словам Леонкова, российское вооружение распространено в странах Латинской Америки и юго-восточной Азии. Нашими постоянными партнерами являются Венесуэла, Мексика и Куба.