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Главнокомандующий ВС Судана разъяснил детали формирования новых переходных властей
Весь мир
Главнокомандующий ВС Судана разъяснил детали формирования новых переходных властей
Global Look Press  /  Mohamed Khidir/Xinhua

Хартум, 29 октября. Главнокомандующий Вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан обозначил цели и задачи армии на ближайшее будущее. По его словам, в состав нового правительства войдут представители всех регионов, но с учетом беспристрастного отбора политиков.

Армия обязалась как можно скорее создать переходные власти. При этом предыдущее правительство нарушило Конституционную декларацию от 2019 года, включив министров с двойным гражданством, что не повторится.

«Два года мы наблюдали за ситуацией в Судане и заметили отстраненность партий от партнерства. Кабмин провалил переходный период и не смог решить многие вопросы, сформировать парламент и Конституционный суд», — разъяснил Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Некоторые политики нарушили пункты о сотрудничестве Конституционной декларации, продолжил главнокомандующий армией. Примечательно, что военные поприветствовали отстраненного премьера Абдаллу Хамдока и подтвердили, что он является кандидатом на пост главы следующего правительства.

«Мы ведем переговоры с ним и предлагаем ему продолжить путь вместе с нами», — добавил Аль-Бурхан.

Вооруженные силы за десять дней сформируют государственные институты без участия политически ангажированных личностей, поэтому приветствуют любое партнерство между военными и гражданскими.

«Мы привержены тому, что делаем и без сожалений. Мы готовы нести ответственность, если допустим оплошность», — завершил Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Ранее главнокомандующий ВС Судана объявил чрезвычайное положение, распустил Суверенный совет и правительство, а также уволил региональных  губернаторов и премьера Абдаллу Хамдока. По его словам, подстрекательства к мятежу, расизм и регионализм дестабилизировали национальное единство, а переходные власти стали реальной угрозой безопасности страны.

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