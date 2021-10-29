Учебный корабль «Смольный» с курсантами на борту прибыл в Балтийск после дальнего похода

Балтийск, 29 октября. Учебный российский корабль «Смольный» ошвартовался в гавани Балтийска в Калининградской области после выполнения задач дальнего похода.

В сообщении пресс-службы Балтийского флота говорится, что на борту корабля во время похода находились свыше 128 курсантов и 17 офицеров калининградского высшего военно-морского учебного заведения Военного учебно-научного центра ВМФ. Отмечается, что курсанты несли специальные вахты, отрабатывали учения по борьбе за живучесть.

«Смольный» — учебный корабль 1-го ранга проекта 887. Он оснащен современным радиотехническим и навигационным оборудованием, имеет боевое вооружение. Всего на этом корабле в разное время прошли подготовку более 16 тысяч курсантов.

Ранее сообщалось, что танкисты учебного центра ВС России в ходе маневров в Свердловской области продемонстрировали мастерство подводного вождения. Экипажи боевых машин форсировали реку.