Санкт-Петербург, 29 октября. Система уголовного правосудия и институт адвокатуры в США пребывают в системном кризисе и не работают должным образом. Об этом рассказал правозащитник, христианский активист и консерватор Руди Дэвис.

54-летний житель штата Техас ведет информационно-просветительскую деятельность, посвященную политзаключенным в США. Руди Дэвис пообщался с главой российского Фонда борьбы с репрессиями Мирой Тэрадой. Американец похвалил правозащитницу за заботу о заключенных.

«Эти люди, хочется узнать их истории, хочется узнать о несправедливости, которая с ними произошла. Ваши глаза открываются на то, насколько плоха тюремная система в Америке. Насколько ужасно то, что следователи просто хотят выиграть суд, а не добраться до истины. Невозможно уйти от этого», — признался Дэвис.

Правозащитник назвал благословением встречу с такими же людьми, как он. Активист подметил, что Мира Тэрада сама прошла через несправедливость тюремной системы США.

Дэвис также указал на отсутствие термина «политзаключенный» в Соединенных Штатах. Большинству людей промыли мозги, делится собеседник Тэрады. Граждане думают, что США являются страной свободы и справедливости. Однако там есть политические заключенные, заверил американец.

Правозащитник охарактеризовал американское правительство как деспотичное, а также напомнил об огромном количестве цензуры в Сети и в СМИ. Дэвис обратил внимание и на название организации, которой руководит Тэрада. По его словам, в США «очень злое ФБР».

Активист не забыл упомянуть и про жестокость полиции в отношении чернокожих. Дэвис обеспокоен этой проблемой и считает обязательным ее решение. Собеседник главы ФБР признался, что считает Россию более свободной страной, чем США, где он утратил веру в правовую систему.

Фонд борьбы с репрессиями ранее получил письма от политзаключенных, которых арестовали по обвинению в «штурме» Капитолия 6 января 2021 года. Послания содержали рассказы об ужасных условиях содержания в американских тюрьмах и инкриминируемых преступлениях.