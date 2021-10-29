Читателей Haber7 разозлила позиция США по вопросу поставок российских С-400 в Индию

Анкара, 29 октября. Читатели турецкого издания Haber7 считают лицемерной политику США, где недавно сенаторы попросили президента Джо Байдена не вводить санкции против Индии из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».

Жителей Турции разозлила позиция США по вопросу поставок российских систем в Индию. Они обвинили Вашингтон в лицемерии, поскольку в случае с Анкарой в аналогичной ситуации Белый дом вел себя иначе. Некоторые читатели указывали на то, что турецкое правительство выставляет себя посмешищем, продолжая сотрудничать с американцами.

«Этот так называемый союзник совершает всякие гадости, подлости за нашей спиной и выступает спонсором всех террористических организаций», — написал один из пользователей.

Федеральное агентство новостей /

При этом некоторые турки писали, что США выгодно иметь ракетные комплексы С-400 на границе с Пакистаном. Они не исключили, что именно туда индийские военные перебросят боевые системы, приобретенные у России.

«Если Америка рухнет, мир почувствует облегчение. Надеюсь, это произойдет в скором времени, и каждый штат станет отдельным государством», — подчеркнул один из жителей Турции.

Отметим, что в 2017 году США требовали от Анкары отказаться от С-400 в пользу американских Patriot. Турция не пошла на поводу у Вашингтона, после чего против руководителей оборонно-промышленного комплекса страны были введены санкции. При этом в сентябре 2021 года турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна может купить вторую партию ЗРС.