Наталия Орейро принесет присягу гражданина РФ в Аргентине

Буэнос-Айрес, 29 октября. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро принесет присягу гражданина РФ в посольстве страны в Аргентине, где она проживает. После этого звезде сериала «Дикий ангел» вручат российский паспорт, сообщают дипломаты.

О предоставлении Орейро российского гражданства стало известно несколько дней назад. Приказ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Наталия Орейро поделилась своей радостью с российскими поклонниками на странице в соцсети «ВКонтакте», поблагодарила их за поддержку и призналась в любви к России.