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Наталия Орейро принесет присягу гражданина РФ в Аргентине
Шоу-бизнес
Наталия Орейро принесет присягу гражданина РФ в Аргентине
Инфореактор  /  Новостное агентство «Харьков» / Георгий Медведев / Агентство городских новостей Москва / Антон Кардашов

Буэнос-Айрес, 29 октября. Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро принесет присягу гражданина РФ в посольстве страны в Аргентине, где она проживает. После этого звезде сериала «Дикий ангел» вручат российский паспорт, сообщают дипломаты.

О предоставлении Орейро российского гражданства стало известно несколько дней назад. Приказ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. Наталия Орейро поделилась своей радостью с российскими поклонниками на странице в соцсети «ВКонтакте», поблагодарила их за поддержку и призналась в любви к России.

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Все новости / Шоу-бизнес / Наталия Орейро принесет присягу гражданина РФ в Аргентине
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