Браконьер из Владимирской области заплатил более полумиллиона рублей за убийство лося

Владимир, 29 октября. Суд города Судогды Владимирской области вынес приговор по делу о незаконной охоте.

Вечером 24 марта 2021 года браконьер, не имея соответствующего разрешения, из нарезного карабина застрелил самку лося в лесном массиве Чамеревского охотхозяйства, сообщают «Владимирские ведомости». Сотрудники государственной охотоинспекции прибыли, когда нарушитель снял ножом шкуру и приготовился к разделке туши. Он предпринял попытку скрыться с места преступления, но был пойман.

Ущерб государству был оценен в 80 000 рублей, которые мужчина полностью возместил. Кроме того, он оказал материальную помощь в размере 100 000 рублей Чамеревскому охотхозяйству и удовлетворил требования прокурора Судогды по исковому заявлению о возмещении вреда в размере 320 000 рублей.

Также судом назначено наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей.

Ранее ФАН рассказывал о задержании браконьера в Дальнереченске. Его будут судить за убийство амурского тигра.