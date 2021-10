Болсонару планирует посетить дом прадедушки в Италии перед саммитом G20

Рим, 29 октября. Президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл в Рим для участия в саммите лидеров стран Группы двадцати (G20). Об этом сообщает агентство Globo.

O Presidente Jair Bolsonaro embarcou nesta quinta (28/10) para Roma, Itália, para participar da Cúpula de Líderes do G-20, encontro com as 20 maiores economias do mundo, e passou a presidência interinamente ao Vice-Presidente, Hamilton Mourão. pic.twitter.com/x361gkbqcl