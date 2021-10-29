Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 19:14
19:12
Общество
Президент Зеленский заявил, что украинцам необходимо «включить мозг» и вакцинироваться
19:11
Спорт
Российский полузащитник «Монако» Головин не сыграет в матче Лиги 1 с «Брестом»
19:11
Политика
Доктор Комаровский пожаловался, что Зеленский воспользовался его известностью
19:08
Происшествия
Симферополец прокатился «верхом» на троллейбусе, зацепившись за лестницу
19:05
Весь мир
Мексика выступит за всеобщее признание вакцин на саммите G20
19:00
Общество
Главные новости дня: 29 октября
18:59
Общество
Техноблогер Николаев назвал причины, которые могли подтолкнуть Цукерберга к ребрендингу Facebook
18:54
Армия
Зеленский оправдался за применение турецких БПЛА Bayraktar в Донбассе
18:54
Экономика
Петербургские власти расширили перечень товаров, разрешенных к продаже в нерабочие дни
18:54
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев отменяет ротацию соединений в зоне ООС, бригада ВСУ понесла потери
Все новости

Болсонару планирует посетить дом прадедушки в Италии перед саммитом G20
Весь мир
Болсонару планирует посетить дом прадедушки в Италии перед саммитом G20
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Рим, 29 октября. Президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл в Рим для участия в саммите лидеров стран Группы двадцати (G20). Об этом сообщает агентство Globo.

Делегация главы государства состоит из министра экономики Пауло Гедеса, иностранных дел Карлуса Франсы и экологии Жуакина Лейти. После встречи G20 Болсонару не будет принимать участия в конференции ООН высокого уровня по климату в Глазго и продолжит тур по Италии.

На саммите G20 будут обсуждаться такие темы, как борьба с климатическими изменениями, экономическое восстановление, прекращение пандемии, а также торговые вопросы, особенно на двусторонних переговорах.

Почетный гражданин

Президент намерен провести встречу с лидером южноевропейской страны Серджо Матареллой. После саммита 30–31 октября Болсонару планирует навестить городок Ангуиллара-Венета с 4 тысячами жителями, где родился прадедушка главы государства Витторио Болцонаро.

Мэр Алессандра Буозо от крайне правой итальянской партии «Северная Лига» объявила о решении наградить Болсонару званием почетного гражданина муниципалитета.

Конфликт с церковью

Администрация президента Бразилии сообщила о намерении Болсонару отправиться в Базилику Святого Антония в Падуе. В ответ представители церкви опубликовали заявление, в котором выразили недовольство решением присудить президенту титул почетного гражданина. Католики подчеркнули, что ранее религиозные миссионеры, отправившиеся к общинам индейцев, были убиты в Бразилии.

Недавно более 400 католических священников и 10 епископов Бразилии подписали манифест, в котором Болсонару обвиняется в осквернении одного из святилищ.

Сразу после прибытия президента в Италию в центре Рима начались акции протеста, обвиняющие его в уничтожении лесов Амазонии, расизме, дезинформации и плохом управлении страной в период пандемии. Демонстрации были организованы бразильцами, проживающими в Италии. Участники планировали провести манифестации также перед посольством Бразилии в Риме, однако меры безопасности, принятые перед форумом, вынудили их поменять планы.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Болсонару планирует посетить дом прадедушки в Италии перед саммитом G20
италия бразилия саммит g20 болсонару
Комментировать