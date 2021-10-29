Болсонару планирует посетить дом прадедушки в Италии перед саммитом G20

Рим, 29 октября. Президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл в Рим для участия в саммите лидеров стран Группы двадцати (G20). Об этом сообщает агентство Globo.

O Presidente Jair Bolsonaro embarcou nesta quinta (28/10) para Roma, Itália, para participar da Cúpula de Líderes do G-20, encontro com as 20 maiores economias do mundo, e passou a presidência interinamente ao Vice-Presidente, Hamilton Mourão. pic.twitter.com/x361gkbqcl — SecomVc (@secomvc) October 29, 2021

Делегация главы государства состоит из министра экономики Пауло Гедеса, иностранных дел Карлуса Франсы и экологии Жуакина Лейти. После встречи G20 Болсонару не будет принимать участия в конференции ООН высокого уровня по климату в Глазго и продолжит тур по Италии.

На саммите G20 будут обсуждаться такие темы, как борьба с климатическими изменениями, экономическое восстановление, прекращение пандемии, а также торговые вопросы, особенно на двусторонних переговорах.

Почетный гражданин

Президент намерен провести встречу с лидером южноевропейской страны Серджо Матареллой. После саммита 30–31 октября Болсонару планирует навестить городок Ангуиллара-Венета с 4 тысячами жителями, где родился прадедушка главы государства Витторио Болцонаро.

Мэр Алессандра Буозо от крайне правой итальянской партии «Северная Лига» объявила о решении наградить Болсонару званием почетного гражданина муниципалитета.

Конфликт с церковью

Администрация президента Бразилии сообщила о намерении Болсонару отправиться в Базилику Святого Антония в Падуе. В ответ представители церкви опубликовали заявление, в котором выразили недовольство решением присудить президенту титул почетного гражданина. Католики подчеркнули, что ранее религиозные миссионеры, отправившиеся к общинам индейцев, были убиты в Бразилии.

Недавно более 400 католических священников и 10 епископов Бразилии подписали манифест, в котором Болсонару обвиняется в осквернении одного из святилищ.

Bolsonaro a Roma per G20 cammina in piazza Navona tra l'affetto delle persone. pic.twitter.com/8tO9DYLsJd — RadioGenova (@RadioGenova) October 29, 2021

Сразу после прибытия президента в Италию в центре Рима начались акции протеста, обвиняющие его в уничтожении лесов Амазонии, расизме, дезинформации и плохом управлении страной в период пандемии. Демонстрации были организованы бразильцами, проживающими в Италии. Участники планировали провести манифестации также перед посольством Бразилии в Риме, однако меры безопасности, принятые перед форумом, вынудили их поменять планы.