Главные новости дня: 29 октября

ФАН публикует дайджест событий 29 октября.

Суд приговорил к реальным срокам бывших руководителей ТРЦ «Зимняя вишня»

Экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ «Зимняя вишня» Юлия Богданова получила 14 лет колонии. Такое решение принял суд. Другие руководители также получили тюремные сроки. Технический директор торгового центра Георгий Соболев приговорен к 11 годам заключения. Гендиректор основного арендатора ТРЦ «Зимняя вишня» Надежда Судденок будет отбывать в колонии 13,5 года. Охранник Сергей Антюшин, согласно решению суда, получил восемь лет, а отвечающий за противопожарную безопасность в ТРЦ осужден на 6,5 года колонии.

Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина поймали с убитым лосем под Саратовом

Сотрудники полиции Саратовской области остановили автомобиль 66-летнего депутата ночью 29 октября. Вместе с Валерием Рашкиным находился 49-летний мужчина. Депутат заявил, что он вместе с приятелем обнаружил животное в лесу и они решили его забрать, разделать. По данным СМИ, полицейские предложили Рашкину пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Однако политик отказался. В отношении депутата Госдумы составлен административный протокол.

Таджикского блогера Бобиева и его подругу приговорили к 10 месяцам лишения свободы

Блогеру из Таджикистана Руслану Бобиеву и его подруге Анастасии Чистовой вынесли приговор после публикации фото с имитацией орального секса на фоне храма Василия Блаженного. Фигурантов уголовного дела отправили на 10 месяцев в колонию. Молодых людей обвинили в оскорблении чувств верующих.

Prt Scr youtube.com / Руслан Бобиев

Экс-замначальника штаба ВДВ Белянина нашли мертвым в Подмосковье

Бывшего первого заместителя начальника штаба ВДВ генерал-майора Анатолия Белянина нашли мертвым в Ивантеевке. По предварительным данным, он мог свести счеты с жизнью. Известно, что ранее у Белянина диагностировали тяжелое заболевание. По данному факту проводится расследование, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Мужчину расстреляли на улице в подмосковной Дубне

Одетый в камуфляж мужчина открыл огонь по прохожему в подмосковной Дубне. Пострадавший скончался на месте, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Как сообщают очевидцы в соцсетях, полиции удалось задержать злоумышленника по горячим следам. Его мотив устанавливают следователи. По некоторым данным, между стрелком и жертвой был конфликт из-за родственника.

Избившие до смерти дагестанца в Подмосковье экс-полицейские получили реальные сроки

В ходе следствия было установлено, что вечером 11 апреля 2019 года злоумышленники, находясь на улице Гагарина в Орехово-Зуево, жестоко избили уроженца Дагестана. Полученные им травмы оказались слишком тяжелыми — молодой человек скончался в медучреждении. Суд приговорил Дмитрия Блинова к девяти годам лишения свободы, Олега Шишканова — к семи годам лишения свободы, а Павла Попова — к восьми годам колонии.

Мосгорсуд приговорил блогера Пыжа к пяти годам колонии за незаконный доступ к гостайне

Было установлено, что Андрей Пыж являлся участником диггерского сообщества и не имел доступа к секретным материалам. В период с декабря 2018 года по август 2020 года мужчина незаконно получил информацию о конструктивных особенностях и технических системах некоторых режимных объектов московского региона, содержащую гостайну.

Роспотребнадзор выявил пять случаев заражения штаммом AY.4.2 в России

Два случая из пяти были зафиксированы на территории Республики Татарстан: в Казани и в селе Богатые Сабы. Остальные новые случаи выявлены в Москве и Московской области. Данный штамм может со временем начать вытеснять старые версии SARS-CoV-2.

Федеральное агентство новостей /

Цукерберг объявил о смене названия компании Facebook на Meta

Изменением названия руководство Facebook намерено показать, что компания уже давно представляет собой не только соцсеть. В нее входят мессенджер WhatsApp, приложение Instagram, Oculus и другие сервисы. По словам главы компании Марка Цукерберга, акцент будет сделан на развитие собственной метавселенной, в которой пользователи смогут свободно общаться, проводить встречи, совершить покупки и даже посещать различные мероприятия.

wikipedia.org / Anthony Quintano / CC BY 2.0

Дина Аверина повторила рекорд Евгении Канаевой по числу золотых медалей ЧМ

Российская спортсменка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Она повторила рекорд Евгении Канаевой по количеству побед в мировых чемпионатах. Свою 17-ю награду Аверина завоевала в индивидуальном многоборье. Кроме того, россиянка уже взяла три золота на первенстве — в упражнениях с обручем, мячом и булавами.