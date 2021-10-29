Певец Зейн Малик признал вину в преступлениях против Джиджи Хадид и ее матери

Лос-Анджелес, 29 октября. Британский музыкант Зейн Малик со скандалом разошелся с моделью Джиджи Хадид. Артисту предъявили обвинения в домашнем насилии.

Неожиданная новость о расставании Зейна Малика и Джиджи Хадид появилась 28 октября. Вскоре мать модели Иоланда Хадид обвинила артиста в насилии: она сообщила, что музыкант ударил ее, пока дочь была в отъезде по неизвестным причинам.

Малику были предъявлены обвинения в четырех преступлениях против возлюбленной. Помимо нападения на Иоланду Хадид, артист звонил невесте с требованием защитить их семью от своей матери. Кроме того, Малик пытался запретить бабушке видеться с новорожденной дочерью Хай, передает портал Super.

Сначала музыкант отрицал обвинения, но затем выпустил заявление, в котором признал вину — по его словам, таким образом артист пытался защитить Джиджи Хадид. Исполнителю вынесли запрет на приближение к матери своей возлюбленной. Он также обязан пройти курс по управлению гневом и профилактике домашнего насилия.

Зейн Малик поделился собственной версией конфликта с Иоландой Хадид в интервью. Артист призвал мать модели отозвать обвинения и назвал их фальшивыми, а также понадеялся на решение конфликта в приватной обстановке.