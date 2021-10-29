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Подразделения ЗВО помешали «террористам» захватить вертолет Ми-8 на учениях в Петербурге
Армия
Подразделения ЗВО помешали «террористам» захватить вертолет Ми-8 на учениях в Петербурге
wikipedia.org  /  Anna Zvereva / CC BY-SA 2.0

Санкт-Петербург, 29 октября. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) предотвратили попытку захвата вертолета Ми-8 условными террористами в ходе учений в Петербурге.

В сообщении пресс-службы ЗВО говорится, что во время маневров «террористическая» группа из 10 человек попыталась захватить транспортный вертолет, а также напала на контрольно-пропускной пункт, склад горючих и смазочных материалов.

«Для отражения нападения на место прибыла оперативная группа отдельной бригады МТО ЗВО, а также подразделение МВД», — сказано в сообщении.

Бойцы блокировали неприятеля, ликвидировав тем самым угрозу. Отмечается, что тренировка военнослужащих напоминала реальный бой, в ходе которого бойцы подразделений использовали дымовые шашки, взрывпакеты и холостые боеприпасы.

Ранее сообщалось, что войска Восточного военного округа отработали действия по уничтожению десанта условного противника на острове Сахалин. В учениях была задействована тяжелая боевая техника.

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