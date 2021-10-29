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Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на центральный матч 13-го тура РПЛ с «Динамо»

  /   Обновлено: 29 октября 2021 18:00
Спорт
Дзюба не попал в стартовый состав «Зенита» на центральный матч 13-го тура РПЛ с «Динамо»
vk.com  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 29 октября. Форвард Артем Дзюба не сыграет за «Зенит» с первых минут в поединке 13-го тура чемпионата России по футболу с московским «Динамо».

Тренерские штабы «Зенита» и «Динамо» определили составы команд на матч РПЛ, который пройдет на «Газпром Арене» 29 октября. За сине-бело-голубых с первых минут сыграют Крицюк, Чистяков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сутормин, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, а также Азмун. Рекордсмен РПЛ по количеству голов Артем Дзюба остался в запасе. Более того, в заявку не попал бразильский игрок сине-бело-голубых Малком.

Состав московского клуба на матч в Петербурге выглядит следующим образом: Шунин, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Моро, Грулев, Тюкавин. Поединок на «Газпром Арене» начнется в 19 часов. В прямом эфире игру «Зенита» и «Динамо» покажет телеканал «Матч ТВ».

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Зенит динамо дзюба рпл составы
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