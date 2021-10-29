ВМС США оценили повреждения атомной подлодки после столкновения в Южно-Китайском море

Вашингтон, 29 октября. Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut в результате столкновения с неизвестным объектом в Южно-Китайском море повредила балластные цистерны. Об этом сообщает организация «Военно-морской институт США».

По предварительным оценкам, удар неизвестного объекта пришелся в носовую часть субмарины. Ядерная силовая установка не повреждена. Источники организации уточняют, что в данный момент ВМС США находятся на начальной стадии оценки ущерба.

Ранее пресс-служба американского Тихоокеанского флота сообщила, что 2 октября атомная подлодка USS Connecticut столкнулась с неизвестным объектом во время погружения в Индо-Тихоокеанском регионе. В результате аварии никто из экипажа не получил опасных для жизни травм. В связи с повреждением субмарина была вынуждена уйти из Южно-Китайского моря в порт острова Гуам.