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Компания Xiaomi представила смартфоны серии Redmi Note 11

  /   Обновлено: 29 октября 2021 17:57
Технологии
Компания Xiaomi представила смартфоны серии Redmi Note 11
mi.com  /  Mi

Пекин, 29 октября. Корпорация Xiaomi представила в Китае новую линейку смартфонов Redmi Note 11. В скором времени в продажу вместе с устройством поступят и другие аппараты серии.

В семейство вошли Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Две версии будут отличаться лишь автономностью работы, которая обеспечивается объемом аккумулятора. Компания не пожалела добавить новый сверхбыстрый блок питания в комплект при продаже.

Новые устройства получили 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей, созданием которого занимались на базе компании Samsung. По заявлению разработчиков, смартфоны особенно защищены от воздействий пыли и воды. На кнопке включения установлен сканер отпечатков пальцев, а также смартфон способен принимать сигнал Wi-Fi шестого поколения. Возможности фотографирования особо не изменились, и их можно сопоставить с десятой версией. Обычная Proверсия будет стоить примерно 17 тысяч рублей по текущему курсу.

Ранее стало известно, что новый смартфон Redmi Note 11 может работать до трех дней без дополнительной подзарядки. Однако пока неизвестно, при какой нагрузке возможно добиться такого результата.

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xiaomi смартфон redmi note
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