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«Газпром» досрочно достиг целевого уровня резерва газа в российских ПХГ
Экономика
«Газпром» досрочно достиг целевого уровня резерва газа в российских ПХГ
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 29 октября. Российская компания «Газпром» досрочно сформировала целевой уровень запасов голубого топлива в подземных хранилищах России в 72,6 млрд кубометров, но продолжит закачку до 8 ноября, говорится в сообщении.

Потенциальная максимальная суточная производительность хранилищ доведена до уровня в 847,9 млн кубометров, добавили в холдинге. В отопительный сезон с прошлого по текущий годы из российских хранилищ подняли 60,6 млрд кубометров, что стало наибольшим показателем для газовой отрасли страны.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявлял, что компания планирует достичь целевого объема закачки сырья до 1 ноября, а полностью завершить процедуру к 8 ноября. Кроме того, он заверил, что закачка в период нерабочих дней продолжится, чтобы, таким образом, повысить надежность газоснабжения россиян в период зимы.

Президент РФ Владимир Путин также поручил «Газпрому» после заполнения российских газовых хранилищ приступить к закачке сырья в европейские резервуары. Таким образом, повышение запасов поможет стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке Евросоюза.

Глава государства ранее отметил важность наращивания инвестиций в инфраструктурные проекты Ямала. Активнее заниматься этим он призвал нефтегазовые компании страны, передает «ФедералПресс».

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Все новости / Экономика / «Газпром» досрочно достиг целевого уровня резерва газа в российских ПХГ
Газпром запасы газа подземные хранилища
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