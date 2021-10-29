У 16-летнего художника с аутизмом из Астрахани за два дня раскупили все картины

Способности к рисованию у ребенка родители обнаружили не сразу. Кисть и полотно были даны ему в качестве терапии в борьбе с расстройством психологического развития.

Это сейчас Михаил Комаров создает шедевры на полотне с помощью акрила и мастихина и организовывает собственную выставку картин. Но так было не всегда. До двух с половиной лет он жил обычной жизнью ребенка, но постепенно родители стали замечать, что с развитием их чада что-то не так. К семи годам, когда мальчику пора было идти в школу, врачи поставили печальный диагноз «аутизм».

«Мы слушали разные версии, от которых я рыдала по ночам. Но никто не мог нормально сформулировать, что не так. То есть он не очень больной, но и не очень здоровый», — вспоминает мама Михаила Надежда.

Надежда продолжала бегать по врачам и испытывать различные методики по социальному развитию ребенка. Она не отходила от сына ни днем, ни ночью, как губка, впитывая все негативные эмоции, которые так остро переживал Миша.

«Он очень четко считывает негативные эмоции, и он их все принимает близко к сердцу и расстраивается. То есть напряжение в нервной системе копится. И нужно как-то этому делу выходить. Поэтому человек рядом с ним ограждает его от окружения негативного, подсовывает работу, говорит: «Миша, делай то, Миша, делай се», — продает картины, то есть нужен кто-то рядом. Понятно, что он самостоятельным скорее всего никогда не станет, но мы стремимся максимально его как-то социализировать», — рассказывает о методе воспитания сына Надежда.

Чтобы направить энергию сына, которая обильно накапливается внутри детей с подобным недугом, в нужное русло, было решено попробовать рисование. Мишу новое хобби увлекло, и он стал выдавать картину за картиной. Первые холсты были отданы соседке по подъезду по себестоимости, в обмен на расходные материалы. В итоге Надежде пришла идея создания интернет-магазина.

«В один день я сделала магазин в Instagram, настроила аккаунт для продажи, создала магазин. И я не пойму, что происходит. У меня «бам-бам-бам-бам» — идут подписчики, подписчики. И у меня скупают все картины. Все 23 штуки скупили за два дня», — вспоминает мама юного художника.

По словам Надежды, стоимость холстов ее сына достигала тридцати пяти тысяч рублей. Его картины оказались востребованными не только в России, но и в таких странах, как Германия, Вьетнам, США, Италия, Англия и Швеция. Недавно семье удалось даже организовать и провести собственную выставку в Астраханском Кремле. Сейчас Надежда работает над тем, чтобы открыть свой интернет-магазин на платформе Wildberries. Насколько богат внутренний мир юного художника и какой еще потенциал в нем хранится — покажет время.