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NI: США не могут разместить войска в Средней Азии из-за решительных действий России
Армия
NI: США не могут разместить войска в Средней Азии из-за решительных действий России
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 29 октября. Россия противостоит стремлению США разместить свои войска в бывших странах Советского Союза в Средней Азии, считает американский военный аналитик Питер Сучиу.

В публикации для издания The National Interest (NI) эксперт пишет, что после вывода войск из Афганистана американское военное командование захотело разместить своих военнослужащих на базах в Средней Азии. При этом РФ дала четко понять американцам, что считает недопустимым такой шаг и пресекла попытки Пентагона разместить войска в странах бывшего СССР, передает «ПолитРоссия».

В статье отмечается, что российские власти сохраняют тесные связи со среднеазиатскими государствами, получившими независимость после распада СССР. Так, одним из ближайших союзников России на сегодняшний день является Таджикистан. По словам аналитика, ВС РФ перешли к решительным действиям, увеличив свое присутствие в регионе после того, как к власти в Афганистане пришли талибы (представители запрещенной в России террористической организации «Талибан»1).

NI: США не могут разместить войска в Средней Азии из-за решительных действий России
Федеральное агентство новостей /

«Здесь находится одна из крупнейших иностранных военных баз РФ, расположена она в Таджикистане. Последний имеет протяженную границу с Афганистаном», — пишет Сучиу.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обратился к участникам встречи стран-соседей Афганистана с призывом не допустить присутствия американских военных на своих территориях. По его словам, западные силы стремятся закрепиться в регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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