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Модель Анастасия Костенко родила от Дмитрия Тарасова третьего ребенка
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Костенко родила от Дмитрия Тарасова третьего ребенка
instagram.com  /  @tarasov23

Москва, 29 октября. Российская модель и блогер Анастасия Костенко родила сына. Отцом ее третьего ребенка стал скандально известный футболист Дмитрий Тарасов.

Для пары ребенок стал третьим совместным и первым долгожданным мальчиком. Ребенка назвали Алексеем. Весь процесс родов Тарасов записывал на видео и постоянно публиковал в Stories Instagram. Происходящее больше напоминало проект из TikTok-дома. На видео Костенко рожала c укладкой и с макияжем, а заботливый супруг все время крутился рядом с камерой новенького iPhone.

Модель Анастасия Костенко родила от Дмитрия Тарасова третьего ребенка
Prt Scr instagram.com / @tarasov23

Ранее стало известно, что популярный футболист не планировал выезжать на роды к супруге. В соцсетях он рассказал, что готов поехать в больницу к жене при соблюдении нескольких условий. В первую очередь он хотел, чтобы почти родившая Костенко обратно подписалась на него в Instagram, а потом уже и вернула фамилию.

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костенко семья тарасов
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