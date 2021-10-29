Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 19:12
19:11
Спорт
Российский полузащитник «Монако» Головин не сыграет в матче Лиги 1 с «Брестом»
19:11
Политика
Доктор Комаровский пожаловался, что Зеленский воспользовался его известностью
19:08
Происшествия
Симферополец прокатился «верхом» на троллейбусе, зацепившись за лестницу
19:05
Весь мир
Мексика выступит за всеобщее признание вакцин на саммите G20
19:00
Общество
Главные новости дня: 29 октября
18:59
Общество
Техноблогер Николаев назвал причины, которые могли подтолкнуть Цукерберга к ребрендингу Facebook
18:54
Армия
Зеленский оправдался за применение турецких БПЛА Bayraktar в Донбассе
18:54
Экономика
Петербургские власти расширили перечень товаров, разрешенных к продаже в нерабочие дни
18:54
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев отменяет ротацию соединений в зоне ООС, бригада ВСУ понесла потери
18:48
Политика
Путин и лидер Финляндии Ниинисте обсудили отношения России и ЕС
Все новости

Немецкий «Унион» наказан частичным закрытием трибун за проявление расизма болельщиками
Спорт
Немецкий «Унион» наказан частичным закрытием трибун за проявление расизма болельщиками
Global Look Press  /  Soeren Stache

Берлин, 29 октября. Берлинский «Унион» наказали за расистское поведение фанатов в домашнем матче Лиги конференций.

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что немецкий клуб «Унион» наказан частичным закрытием трибуны на ближайшем матче Лиги конференцией. Соответствующее решение было принято членами контрольно-дисциплинарной и этической инстанций из-за оскорбительных кричалок фанатов на почве антисемитизма во время матча с «Маккаби» из Хайфы. Более того, болельщики «Униона» хотели поджечь флаг Израиля. В следующем матче Лиги конференций немецкий клуб сыграет с «Фейеноордом» из Нидерландов.

Ранее польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк раскритиковал руководство московского «Локомотива». С 2019 по 2021 год иностранный игрок выступал за столичный клуб.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Немецкий «Унион» наказан частичным закрытием трибун за проявление расизма болельщиками
футбол уефа расизм наказание унион
Комментировать