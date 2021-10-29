Немецкий «Унион» наказан частичным закрытием трибун за проявление расизма болельщиками

Берлин, 29 октября. Берлинский «Унион» наказали за расистское поведение фанатов в домашнем матче Лиги конференций.

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщила, что немецкий клуб «Унион» наказан частичным закрытием трибуны на ближайшем матче Лиги конференцией. Соответствующее решение было принято членами контрольно-дисциплинарной и этической инстанций из-за оскорбительных кричалок фанатов на почве антисемитизма во время матча с «Маккаби» из Хайфы. Более того, болельщики «Униона» хотели поджечь флаг Израиля. В следующем матче Лиги конференций немецкий клуб сыграет с «Фейеноордом» из Нидерландов.

Ранее польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк раскритиковал руководство московского «Локомотива». С 2019 по 2021 год иностранный игрок выступал за столичный клуб.