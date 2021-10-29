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Дава заявил, что не держит обид на комиков шоу «Что было дальше?»

  /   Обновлено: 29 октября 2021 17:48
Шоу-бизнес
Дава заявил, что не держит обид на комиков шоу «Что было дальше?»
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 29 октября. Популярный рэп-исполнитель Давид Манукян (Дава) стал новым гостем юмористического YouTube-шоу «Что было дальше?» (ЧБД). Комики не просто высмеяли искренние намерения артиста, но еще и раскидали по студии его подарки. Однако музыкант не держит зла.

Бывший возлюбленный певицы Ольги Бузовой появился в студии шоу подготовленным. Он принес с собой коробку, в которой хранил подарки для участников за каждую удачную шутку. Первым награду получил Тамби Масаев, однако остальные не готовы были с таким же энтузиазмом принимать дары.

Яростнее всех оказался Алексей Щербаков, который со всей силы пнул небольшую коробку с презентами. Таким образом, он не дал ни себе, ни другим получить подарки. Поклонники пришли в ужас от увиденного.

Всех критиков успокоил сам Дава, он отметил, что был готов к подобному поведению юмористов и ни в коем случае не держит на них зла. Он считает, что в жизни важнее всего уметь держать удар и не реагировать на провокации.

«Родные, хочу сказать спасибо за вашу поддержку. Вижу все комментарии и сообщения. Я ценю это. На пацанов нет никаких обид (на обиженных воду возят). Я давно смотрю это шоу, знал, на что иду. В жизни главное не то, как ты бьешь, а то, как держишь удар. Все было по кайфу», — сообщил музыкант в новом посту в соцсети Instagram.

Дава заявил, что не держит обид на комиков шоу «Что было дальше?»
Prt Scr instagram.com / @dava_m

Ранее поклонники Давы оставили множество гневных комментариев в адрес Щербакова. Комик, славящийся своим скандальным поведением, и в этот раз не был идеалом. После разбросанных подарков поклонники припомнили ему выпуск с Niletto, за который юмористу стыдно.

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