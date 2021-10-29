Торговый центр в Волжском эвакуировали из-за сообщения о «минировании»

Волжский, 29 октября. Спасатели провели эвакуацию более тысячи человек из ТРК «Волгамолл» в городе Волжский Волгоградской области. В адрес торгового центра поступили сообщения о возможном ЧП, передает ТАСС.

Анонимные угрозы прислали на электронную почту ТРК «Волгамолл» в 15:25 по московскому времени. Спустя несколько минут к торговому центру прибыли экстренные службы, а также кинологи.

В СМИ сообщили, что злоумышленники также заявили минировании трех крупных торговых центров в Волгограде. Спасатели проводят их эвакуацию.

Ранее стало известно, что массовая эвакуация торговых центров прошла в Нижнем Тагиле. Полицейские успокоили, что это были проверочные мероприятия.