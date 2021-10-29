Политик Аничкин: персональные санкции России против Латвии могут быть эффективными

Санкт-Петербург, 29 октября. Секторальные санкции России против Латвии в ответ на притеснения русскоязычного населения и журналистов могут ударить по невинным людям, а вот персональные ограничения — мощный инструмент, доказавший свою эффективность. С таким заявлением выступил член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин.

Политик поделился своим мнением об ответе России на русофобский апартеид в странах Прибалтики и, в частности, Латвии, в прямом эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Аничкин уверен: отключать страны от энергоснабжения и торговых каналов опасно — могут пострадать те, кого Москва намеревается защитить от русофобских нападок.

«Не надо забывать, что померзнут также и наши соотечественники, которые "неграждане" этих республик — они пострадают в том числе. Все, что касается защиты прав русскоязычного населения в этих странах, то здесь нужно последовательное продолжение очень жесткой политики по отношению к этим государствам, которая будет ответом на проявления всего антироссийского и русофобии как таковой. Санкции вводить не имеет смысла: у них уже экономика настолько убитая, что она и без санкций сама постепенно придет во все больший и больший упадок», — подчеркнул Аничкин.

Также член ОП напомнил об успешном опыте применения Россией персональных санкций в отношении самых отъявленных русофобов. В подавлении массовых беспорядков в январе 1991 года в Вильнюсе — тогда еще столице Литовской СССР — принимали участие военнослужащие, исполнявшие свой долг. После провозглашения независимости прибалтийской республики более 50 бывших солдат и офицеров получили уголовные сроки.

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В России помнили об этой истории. В 2020 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении судей и прокуроров, вынесших несправедливые решения, а также подал запрос в Интерпол. Эффект от принятия международной уголовной полицией запроса Москвы был подобен мощному удару. Литовцы истерят и исходят на русофобские нападки до сих пор, когда речь заходит об этой истории, смеется политик.

«У нас был такой пример, когда Следственный комитет Российской Федерации завел уголовные дела против следователей, прокуроров и судей, которые вели дела участников вильнюсских событий 1991 года. Тогда уголовные дела завели против семи человек. Запрос был передан в Интерпол, и этот запрос, как ни странно, был принят, что возмутило литовские власти и о чем они неоднократно заявляют в ПАСЕ. Получается, что данная мера (персональные санкции против русофобов. — Прим. ФАН), в общем-то, действует», — констатировал Михаил Аничкин.

Литва и Латвия вышли из состава СССР более 30 лет назад. Публицист Роман Носиков в эксклюзивном материале Федерального агентства новостей вспомнил, как прошел этот необычный развод.