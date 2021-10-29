Экс-спикер Рады Разумков анонсировал создание своей партии на Украине

Киев, 29 октября. Бывший председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков анонсировал создание новой политсилы в стране.

Как отметил депутат, задачей его новой партии станет исполнение предвыборных обещаний президента Владимира Зеленского, которые тот не выполнил сам.

«Силы у меня на это есть, время тоже есть, желание есть, команда есть. Надеюсь, будет больше. И я буду все делать, чтобы доверие людей, даже не рейтинг, а доверие — не падало», — высказался Разумков.

Бывший спикер Рады добавил, что важно выполнять те пункты предвыборной программы, с которыми Зеленский и его команда шли на выборы. Сейчас многие сторонники президента изменили свои принципы, добавил Разумков.

Ранее российский политолог Армен Гаспарян не исключил, что Разумкова с должности спикера Рады убрали, так как ему пообещали президентский пост. По его мнению, интрига тут одна — кто именно сделал ставку на политика. Вероятно, это кто-то, кто сотрудничает с бывшим главой Украины Петром Порошенко, считает он.