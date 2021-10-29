Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 19:12
19:11
Спорт
Российский полузащитник «Монако» Головин не сыграет в матче Лиги 1 с «Брестом»
19:11
Политика
Доктор Комаровский пожаловался, что Зеленский воспользовался его известностью
19:08
Происшествия
Симферополец прокатился «верхом» на троллейбусе, зацепившись за лестницу
19:05
Весь мир
Мексика выступит за всеобщее признание вакцин на саммите G20
19:00
Общество
Главные новости дня: 29 октября
18:59
Общество
Техноблогер Николаев назвал причины, которые могли подтолкнуть Цукерберга к ребрендингу Facebook
18:54
Армия
Зеленский оправдался за применение турецких БПЛА Bayraktar в Донбассе
18:54
Экономика
Петербургские власти расширили перечень товаров, разрешенных к продаже в нерабочие дни
18:54
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев отменяет ротацию соединений в зоне ООС, бригада ВСУ понесла потери
18:48
Политика
Путин и лидер Финляндии Ниинисте обсудили отношения России и ЕС
Все новости

Полицейские из Осетии вынесли из леса грибника с сердечным приступом
Общество
Полицейские из Осетии вынесли из леса грибника с сердечным приступом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Владикавказ, 29 октября. Сотрудники ППС из Северной Осетии спасли 57-летнего грибника, который получил сердечный приступ во время прогулки по лесу.

Мужчина отправился на сбор грибов в лес вместе со своей соседкой. Там у него случился сердечный приступ. Крики из лесной чащи услышали сотрудники полиции, однако их автомобиль не смог проехать по внедорожью.

Тогда полицейские бегом преодолели более одного километра для оказания помощи. Чтобы не дожидаться бригады медиков, сотрудники решили вручную вынести пострадавшего из леса.

Пробираясь по сложному рельефу и мокрой траве, они вынесли грибника из леса, чтобы передать врачам. Специалисты доставили его в больницу Владикавказа. Благодаря вовремя оказанной помощи, мужчина оказался жив.

Как ранее сообщалось, на Сахалине полицейские спасли водителя перевернувшегося в лесу снегоболотохода. На служебных машинах они добрались до непроходимой местности, и еще полтора километра им пришлось идти пешком.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Полицейские из Осетии вынесли из леса грибника с сердечным приступом
полиция лес северная осетия спасение грибник хорошие новости россии
Комментировать