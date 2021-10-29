Полицейские из Осетии вынесли из леса грибника с сердечным приступом

Владикавказ, 29 октября. Сотрудники ППС из Северной Осетии спасли 57-летнего грибника, который получил сердечный приступ во время прогулки по лесу.

Мужчина отправился на сбор грибов в лес вместе со своей соседкой. Там у него случился сердечный приступ. Крики из лесной чащи услышали сотрудники полиции, однако их автомобиль не смог проехать по внедорожью.

Тогда полицейские бегом преодолели более одного километра для оказания помощи. Чтобы не дожидаться бригады медиков, сотрудники решили вручную вынести пострадавшего из леса.

Пробираясь по сложному рельефу и мокрой траве, они вынесли грибника из леса, чтобы передать врачам. Специалисты доставили его в больницу Владикавказа. Благодаря вовремя оказанной помощи, мужчина оказался жив.

Как ранее сообщалось, на Сахалине полицейские спасли водителя перевернувшегося в лесу снегоболотохода. На служебных машинах они добрались до непроходимой местности, и еще полтора километра им пришлось идти пешком.