Хеллоуин 31 октября 2021: можно ли праздновать, лучшие ритуалы, как избежать опасностей

Психолог, специалист по оккультному знанию Алена Полынь, называющая себя «потомственной ведьмой», рассказала ФАН о празднике Хеллоуин, который отмечается с 31 октября на 1 ноября, и дала важные советы, как не навредить себе общением с «нечистой силой». Что такое Хеллоуин, как он из языческого древнеирландского праздника в честь потусторонних сил превратился в часть масскульта, ФАН рассказывал ранее.

Отметим, ничего общего с нашими традициями Хеллоуин не имеет, поэтому Русская православная церковь относится к этому празднику отрицательно. Также церковь не одобряет любых заигрываний с нечистой силой.

Обращаем также внимание — в этом году Хеллоуин приходится на период строгих ограничений в связи с пандемией COVID-19. Поэтому недопустимы любые попытки устроить запрещенные ночные забавы. Во всем остальном — доверяемся чувству меры и чувству юмора читателей ФАН. Итак, слово Алене Полынь.

«Праздник Хеллоуин очень интересный, — говорит она. — У этого времени много разных названий: Самайн, канун Дня всех святых, День ближних миров, День предков. Считается, что это время перехода — когда свет полностью погружается во тьму. С этого момента тьма главенствует над миром длительный период времени».

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В данном случае тьма — это не только природное явление — приближение дня зимнего солнцестояния, но и очень важный с точки зрения продолжения рода период, отмечает Полынь.

«Тьма — это мать, это лоно, это матка, это погружение в начало начал, возвращение к зачатию. Поэтому в этот период у разных народов приняты ритуалы, символизирующие погружение во тьму. Цель такого погружения — сильнее почувствовать свою душу и прикоснуться к душам других людей. В этот период люди издревле пытались общаться с умершими, ушедшими из земной жизни. Хеллоуин подходит для такого общения как нельзя лучше», — объясняет ведунья.

По словам Алены Полынь, это не поверхностное соблюдение каких-то обрядов, а именно глубокое погружение, что доступно не всем. Людям, не имеющим опыта проведения таких ритуалов, стоит соблюдать осторожность, советует она.

Что касается общепринятых забав на Хеллоуин, то в этом году от них лучше отказаться либо отпраздновать тихо, в домашней обстановке.

«Тем, кто празднует Хеллоуин просто так, как говорится, за компанию, стоит соблюдать осторожность: баловство со страшными тыквами — «светильниками Джека» — может привлечь к человеку разнотипные энергии, мы даже точно не знаем, какие именно. В этот период грань между мирами очень тонка, поэтому заигрывания с нечистью и потусторонними силами может быть опасным. Можно по неопытности прицепить к себе разные негативные сущности, от которых потом трудно будет избавиться, для избавления придется обращаться к специалистам».

Федеральное агентство новостей /

Если очень хочется отметить праздник, следует соблюсти определенные правила, говорит ведунья.

«Тем, кто хочет правильно встретить этот период перехода от света к тьме, я рекомендую посвятить время почитанию предков. Для этого есть известный обряд: кувшин молока, белый хлеб и зажженная свеча на подоконнике, чтобы души предков могли найти дорогу домой, к теплу, к близким. Свеча должна быть восковая, но не связанная с какой-либо религией, тут действуют другие энергии. Можно в эти дни также посетить могилы близких, взяв с собой яблоки, блины, белый хлеб, молоко. Это тоже хороший способ почтить предков. Так вы фактически обратитесь к тьме за помощью, попросите ее, чтобы она вас оберегала», — рассказала собеседница ФАН.

Знаменитые тыквы Полынь посоветовала использовать для привлечения доброй, а не злой энергии.

«Можно организовать для себя и близких радостный ритуал: встретить праздник дома с оранжевыми свечами (оранжевый — цвет радости), за накрытым столом. А из тыквы лучше делать не страшные «светильники Джека», а приятные милые рожицы, которые привлекут духов радости. Внутрь выдолбленной тыквы можно капнуть немного апельсинового масла, поставить внутрь свечу и вместе порадоваться», — отметила Алена Полынь.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал ФАН, что намерен лично пресекать незаконные массовые вечеринки на Хеллоуин.