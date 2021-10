Трюдо призвал Нидерланды бороться вместе против «дезинформации и экстремизма»

Рим, 29 октября. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправился на встречу в Нидерландах накануне саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) в Риме и конференции ООН высокого уровня по климату в Глазго. Об этом сообщается на официальной странице премьер-министра в Twitter.

Today, Prime Minister Justin Trudeau departed Canada for a bilateral visit to the Netherlands ahead of participating in the @g20org Leaders’ Summit in Italy and the @UN Climate Change Conference in the United Kingdom. Learn more: https://t.co/8VKqWUxiuz pic.twitter.com/WEBdgNRqaS