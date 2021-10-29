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Трюдо призвал Нидерланды бороться вместе против «дезинформации и экстремизма»
Весь мир
Трюдо призвал Нидерланды бороться вместе против «дезинформации и экстремизма»
Global Look Press  /  Sean Kilpatrick / Keystone Press Agency

Рим, 29 октября. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправился на встречу в Нидерландах накануне саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) в Риме и конференции ООН высокого уровня по климату в Глазго. Об этом сообщается на официальной странице премьер-министра в Twitter.

Премьер-министр Канады нанес официальный визит в Нидерланды перед поездкой в Италию. Трюдо заявил о желании отдать дань уважения многолетней дружбе между двумя государствами, зародившейся в период Второй мировой войны.

В своей речи перед членами парламента в Гааге Трюдо заявил, что кампании по дезинформации и экстремизму представляют серьезную угрозу мировым экономикам и демократии. В ответ на вопрос одного из парламентариев о КНР глава правительства подчеркнул, что растущее влияние Китая является причиной «огромных трудностей» в мире.

«Мы не можем притворяться, что КНР не существует, скрестить руки и игнорировать страну. Это слишком важный игрок для мировой экономики в нынешнее время», — отметил Трюдо.

Он добавил, что Канада и Нидерланды должны конструктивно взаимодействовать с КНР в сфере торговли, экологии, при этом бросая вызов государству в вопросе прав человека, ситуации в Гонконге, Тайване, Южно-Китайском море.

Представитель нидерландского парламента призвал премьер-министра установить более строгие целевые показатели для сокращения выбросов парниковых газов. Трюдо ответил, что требуется принять больше мер для выполнения экологических задач.

На выходных глава Канады будет в Риме для участия в саммите лидеров G20, а затем отправится в Глазго на первые дни конференции по климату.

Саммит G20 в столице Италии пройдет 30–31 октября. Среди участников Саудовская Аравия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Южная Корея, Франция, Германия, Япония, Индия, Индонезия, Италия, Мексика, Великобритания, США, Южная Африка, Турция и ЕС. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие во встрече по видеосвязи.

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канада трюдо нидерланды саммит g20
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