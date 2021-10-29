Трюдо призвал Нидерланды бороться вместе против «дезинформации и экстремизма»

Рим, 29 октября. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отправился на встречу в Нидерландах накануне саммита лидеров стран Группы двадцати (G20) в Риме и конференции ООН высокого уровня по климату в Глазго. Об этом сообщается на официальной странице премьер-министра в Twitter.

Today, Prime Minister Justin Trudeau departed Canada for a bilateral visit to the Netherlands ahead of participating in the @g20org Leaders’ Summit in Italy and the @UN Climate Change Conference in the United Kingdom. Learn more: https://t.co/8VKqWUxiuz pic.twitter.com/WEBdgNRqaS — CanadianPM (@CanadianPM) October 28, 2021

Премьер-министр Канады нанес официальный визит в Нидерланды перед поездкой в Италию. Трюдо заявил о желании отдать дань уважения многолетней дружбе между двумя государствами, зародившейся в период Второй мировой войны.

“Canada en Nederland koesteren dezelfde waarden.” Tweede Kamervoorzitter @Vera_Bergkamp hield vanmorgen een welkomstspeech voor de Canadese premier @JustinTrudeau, die een bezoek bracht aan de @Staten_Generaal in de Ridderzaal. Lees meer: https://t.co/ukWCK5EFxp pic.twitter.com/B9ghidsO6j — Tweede Kamer (@2eKamertweets) October 29, 2021

В своей речи перед членами парламента в Гааге Трюдо заявил, что кампании по дезинформации и экстремизму представляют серьезную угрозу мировым экономикам и демократии. В ответ на вопрос одного из парламентариев о КНР глава правительства подчеркнул, что растущее влияние Китая является причиной «огромных трудностей» в мире.

«Мы не можем притворяться, что КНР не существует, скрестить руки и игнорировать страну. Это слишком важный игрок для мировой экономики в нынешнее время», — отметил Трюдо.

Он добавил, что Канада и Нидерланды должны конструктивно взаимодействовать с КНР в сфере торговли, экологии, при этом бросая вызов государству в вопросе прав человека, ситуации в Гонконге, Тайване, Южно-Китайском море.

Представитель нидерландского парламента призвал премьер-министра установить более строгие целевые показатели для сокращения выбросов парниковых газов. Трюдо ответил, что требуется принять больше мер для выполнения экологических задач.

На выходных глава Канады будет в Риме для участия в саммите лидеров G20, а затем отправится в Глазго на первые дни конференции по климату.

Саммит G20 в столице Италии пройдет 30–31 октября. Среди участников Саудовская Аравия, Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Южная Корея, Франция, Германия, Япония, Индия, Индонезия, Италия, Мексика, Великобритания, США, Южная Африка, Турция и ЕС. Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие во встрече по видеосвязи.