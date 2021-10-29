Новый трейлер второго сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом появился в Сети

Лос-Анджелес, 29 октября. Американский стриминговый сервис Netflix представил новый трейлер популярного сериала «Ведьмак». Премьера новых эпизодов запланирована на 17 декабря.

Опубликованное видео чуть подробнее раскрывает приключения полюбившихся героев. В трейлере видно общение Геральта из Ривии (Генри Кавилл) и его подопечной Цири (Фрейя Аллан). В некоторых моментах появляются активные тренировки героини на фоне белоснежного пейзажа. Параллельно с действиями главных героев развивается история ведьмы Йеннифэр из Венгерберга (Аня Чалотра), которую все считают мертвой.

Действия второго сезона разворачиваются в соответствие с книгам польского писателя Анджея Сапковского «Кровь эльфов» и «Час презрения». Впервые в новых эпизодах зрителей познакомят с домом Ведьмака Каэре Морохене, где расположена Школа Волка. Героев ждет огромное количество схваток с неизвестными чудовищами и попытки наладить взаимоотношения между друг другом.

Ранее исполнитель главной роли Кавилл опубликовал новый постер к предстоящему сезону. В своем аккаунте в социальной сети Instagram артист выложил фотографию, которая сделана в большом пустом зале неизвестного замка с опущенным мечом.