Сборка российских истребителей Су-57 будет осуществляться с применением AR-технологий

Москва, 29 октября. Технологию дополненной реальности будут применять во время сборки истребителей пятого поколения Су-57, чтобы добиться высокой точности и ускорить ход работ, заявил ведущий программист Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) Валерий Тимохин.

В сообщении Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) говорится, что специалисты будут использовать AR-устройства, которые позволяют накладывать цифровую модель агрегата на реальный объект, во время сборки самолетов.

«Данная функция поможет визуализировать корректное положение деталей воздушного судна в процессе его сборки, что позволит обеспечить высокую точность выполнения технологических операций на рабочем участке и сократить длительность их выполнения», — объяснил Тимохин.

По его словам, одной из важнейших задач на сегодняшний день является увеличение выпуска продукции в рамках самолетных программ в разы. Для этого должен быть обеспечен высокий уровень производственной культуры на всех площадках ОАК.

Ранее сообщалось, что несколько серийных Су-57 поступят на вооружение ВКС РФ уже в этом году. По имеющимся данным, еще более 70 боевых единиц будут переданы военным до 2027 года.