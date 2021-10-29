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Диакон Григорий объяснил необходимость оплаты крещения детей в церквях
Общество
Диакон Григорий объяснил необходимость оплаты крещения детей в церквях
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 29 октября. Крещение — важное духовное таинство для верующих. Об этом в эфире медиацентра «Патриот» заявил отец Георгий, диакон храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих радость». Он рассказал, почему это таинство проводится платно.

Как утверждает диакон, цена, которую платят прихожане за крещение детей, является условной. Она устанавливается для того, чтобы граждане не испытывали смущение, оплачивая его в произвольной сумме. При этом для самих священнослужителей сумма не имеет значения.

«В церкви установлена условная цена. Священник трудится, ему абсолютно все равно, сколько вы дадите денег. Мне кажется, что он достоин вознаграждения. Так же и храм: вы хотите, чтобы в храме было светло, тепло, чисто. Именно на ваши пожертвования храм и существует», — объяснил он.

При этом отец Георгий подчеркнул, что крещение во всех православных храмах может проводиться бесплатно, если у верующего человека нет денег. Также прихожанин может заплатить меньше при наличии финансовых затруднений.

В эфире медиацентра «Патриот» диакон также прокомментировал скандальное заявление рэпера Моргенштерна о Дне Победы. Отец Георгий заявил, что не нужно давать волю гневу и жестко реагировать на подобные заявления.

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