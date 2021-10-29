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Том Хэнкс обрадовал молодоженов неожиданным появлением на их свадьбе

  /   Обновлено: 29 октября 2021 17:17
Шоу-бизнес
Том Хэнкс обрадовал молодоженов неожиданным появлением на их свадьбе
wikipedia.org  /  Dick Thomas Johnson / CC BY 2.0

Калифорния, 29 октября. Голливудский актер Том Хэнкс неожиданно появился на свадьбе однополой пары в Калифорнии. Артист подарил молодоженам совместное фото и поделился советами сохранения брака.

Дисэмбра и Ташия Феррис сыграли свадьбу в октябре на пляже Санта-Моники. Актер Том Хэнкс прогуливался неподалеку, когда заметил торжественную церемонию. Как утверждают супруги, сперва артист наблюдал издалека, а затем решил устроить невестам сюрприз и подошел с предложением сфотографироваться.

Ташия Феррис призналась, что появление кинозвезды на ее свадьбе стало важным событием. Невеста поделилась радостью в Instagram.

«Думаю, можно с уверенностью сказать, что наша свадьба запомнится надолго. Лучший день в моей жизни превратился в лучшее воспоминание на всю жизнь. Спасибо Тому Хэнксу за то, что оживил наш прекрасный и удивительный день!» — поделилась невеста.

Том Хэнкс обрадовал молодоженов неожиданным появлением на их свадьбе
Prt Scr instagram.com / @pinchoflovebytashia

Том Хэнкс не только сфотографировался с парой, но и поделился советами про отношения и сказал много добрых слов, передает «Газета.ру». Стоит отметить, что артист уже более 30 лет счастливо женат на Рите Уилсон.

Эксцентричный рэпер Моргенштерн женился этой осенью на блогере Диларе Зинатуллиной. Интернет-звезда вскоре призналась, что столкнулась с депрессией в начале замужества.

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