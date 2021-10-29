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Издание «Капитал страны» представило рейтинг главных достижений российских регионов за неделю
Общество
Издание «Капитал страны» представило рейтинг главных достижений российских регионов за неделю
severalmaz.ru  /  пресс-служба ОАО «Севералмаз»

Москва, 29 октября. Издание «Капитал страны» опубликовало собственный рейтинг главных новостей недели о достижениях россиян в разных регионах.

На первое место журналисты поместили завершение российско-финского проекта по ремонту автодороги «Лотта» в Мурманской области. Общая стоимость инвестиций в строительство достигла 4,5 млн евро.

В Новосибирской области заработал крупный газовый терминал. На территории мощнейшего комплекса разместились семь зданий и 61 сооружение, насосные станции, системы канализации и пожаротушения, резервуары и заправочные колонки, а также более четырех километров подъездных дорог. Как отмечают специалисты, строительство комплекса позволило решить один из самых острых вопросов транспортировки газа из отдаленных месторождений региона.

Уникальнейший комплекс управления скважинами разработали в Тульской области. В Якутии компания, которая занимается экспортом бриллиантов на мировые рынки драгоценных камней, начала огранку особенно крупных алмазов. Мастера уже превратили алмаз весом в 23,5 карата в бриллиант в форме сердца.

Издание «Капитал страны» представило рейтинг главных достижений российских регионов за неделю
pexels.com / thanhhoa tran

В Астраханской области создали уникальный морской роботизированный комплекс «Севрюга». Новый морской робот может проводить мониторинг рельефа дна и состояния судоходных каналов, оценку характеристик воды, биомассы и мест скопления гидробионтов, подводные изыскания и картографирование дна, а также перевозить грузы.

Пять модернизированных подстанций ввели в эксплуатацию в Калининградской области. А в Иркутской — появилась новая молочно-товарная ферма.

В Липецкой области идет подготовка к строительству крупного мусоросортировочного комплекса. В Забайкальской отрасли готовятся к строительству нового завода железобетонных изделий, которыми будут снабжать не только российский, но и зарубежные рынки.

На десятом месте рейтинга — открытие в Омской области завода по выпуску электродов для российской металлургии. Он призван снизить зависимость России от иностранных поставок графитированных электродов.

Ранее ФАН сообщал, что в шести регионах России стартовали нерабочие дни. Они продлятся до 7 ноября включительно.

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