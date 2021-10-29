Российские профсоюзы попросили Минтруд ускорить рост МРОТ

Москва, 29 октября. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась к главе министерства труда и социальной защиты Антону Котякову с просьбой ускорить рост минимального размера оплаты труда (МРОТ).

В первую очередь, необходимо увеличить параметр на один процентный пункт от медианной зарплаты, чтобы к 2030 году довести его до 50%, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо. Таким образом, российский МРОТ будет выше, чем в странах бывшего Советского Союза, например, на Украине.

Минимальный размер оплаты труда с 2021 года устанавливается как 42% от медианной зарплаты, то есть той, ниже и выше которой имеет равное количество трудящихся в стране. Годом ранее МРОТ определяется через стоимостную оценку потребительской корзины населения, передает INFOX.

Кабмин с 15 ноября может начать выплачивать компаниям малого и среднего предпринимательства (МСП) гранты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника, заявил ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Таким образом, власти хотят компенсировать потери бизнеса из-за ограничительных мер, введенных в период с 30 октября по 7 ноября.