Донбасс, 29 октября. Киевские силовики бьют по ДНР из 152-мм артиллерии, по ЛНР — из 120-мм минометов. Украинское командование оставляет личный состав в зоне конфликта. Бригада ВСУ понесла потери, пряча технику от ОБСЕ. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

Вооруженное противостояние в зоне конфликта в Донбассе нарастает. Украинские войска все чаще применяют тяжелую дальнобойную артиллерию. Жители центральных районов Донецка снова отчетливо слышат звуки войны, как и жители Тельмановского района Донецкой Народной Республики, где боевых действий до 26 октября не было с 2016 года.

Защитники ДНР сообщают о применении киевскими силовиками в минувшие сутки 152-мм артиллерийских систем. Удары наносились по району поселка Минеральное, что между Донецком и Ясиноватой. На донецком направлении обороны вооруженные силы Украины вели огонь из 82-мм минометов и ручных противотанковых гранатометов. Обстреляны Донецк, Докучаевск и Минеральное.

В Луганской Народной Республике тоже неспокойно. В эти сутки украинские вооруженные формирования наносили удары по трем населенным пунктам — селам Смелое, Калиново и поселку Желобок. Огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, пушек боевых машин пехоты и станковых противотанковых гранатометов.

Командование оставляет личный состав ВСУ в зоне конфликта

В управлении Народной милиции ДНР сообщили, что перед ротационными мероприятиями соединений украинской армии командование ООС составляет списки военнослужащих, которые останутся в зоне конфликта и продолжат службу в составе прибывших подразделений. Причиной называется некомплект спланированных к задействованию в силовой операции соединений. Мнение личного состава при этом не учитывается, хотя сроки пребывания их в Донбассе планируют продлить до девяти месяцев.

В данном случае усматривается и другая причина такого решения, а именно — намеренная эскалация противостояния в регионе. Украинское командование, по данным разведки ДНР и ЛНР, стягивает к линии фронта все больше техники и систем вооружения, что может свидетельствовать о планах военно-политического руководства Украины наращивать обстрелы и провокации у линии боевого соприкосновения. В такой ситуации все плановые отпуска военнослужащих будут отменены, а ротационные мероприятия — носить формальный характер.

Федеральное агентство новостей /

В Донецке отмечают, что такие подходы командования спровоцировали волну возмущений в 10-й и 128-й горно-штурмовых бригадах, а также в 93-й механизированной. Львиная доля военнослужащих, которые останутся в зоне Операции объединенных сил после ротации их подразделений, приходится именно на эти соединения.

Бригада ВСУ понесла потери, пряча технику от ОБСЕ

Попытка скрыть следы нарушений Минских соглашений привела к трагедии в передовой бригаде украинской армии. Во время сокрытия техники от мониторинговой миссии ОБСЕ в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ произошла детонация боекомплекта одной из боевых машин пехоты. Об инциденте сообщили в управлении Народной милиции ЛНР.

В результате взрыва возник пожар, который перекинулся на соседнюю БМП и топливозаправщик. По итогам инцидента бригада понесла потери — один военнослужащий ВСУ погиб, двое получили тяжелые ранения. Две БМП и топливозаправщик выведены из строя.