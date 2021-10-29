Первый министр безопасности ДНР Пинчук назвал крушение MH17 частью спецоперации Киева

Донецк, 29 октября. Первый министр государственной безопасности ДНР Андрей Пинчук нашел связь между трагедией крушения рейса МН17 нынешними обстрелами Донбасса.

Как отметил доктор политических наук, для понимания происходящего стоит вернуться в 2014 год и понять, что все это является частью большой политической игры Киева. Именно в 2014 году Украина начала активно применять беспилотники: в Луганске ВСУ обстреляли здание администрации, а в Донецке — жилые дома мирных граждан. Режим бесполетных действий ввели только после того, как произошла авиакатастрофа рейса МН17 над Донбассом, напомнил Пинчук.

Сейчас Украина фактически начала новую спецоперацию, запустив ревизию этого бесполетного пространства. Пинчук уверен, что оба этих факта направлены в первую очередь на дискредитацию России перед запуском «Северного потока — 2». Популярность беспилотникам вернула ситуация в Нагорном Карабахе, но Донбасс — совсем иной театр боевых действий, экс-говорит министр.

Федеральное агентство новостей / Андрей Тюнников

«Это история психологического характера, когда нужно в срочном порядке разморозить конфликт. Они получили карт-бланш от американцев. Не забывайте, что у США сложные отношения с турками. Они таким образом повышают ставки и в отношениях России и Турции, потому что турки продают нашим врагам вооружение. Американцам нравится, что таким образом обостряется ситуация», — цитирует эксперта «Царьград».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет брать на себя ответственность за гибель пассажиров рейса MH17 гражданских авиалиний Малайзии. Он напомнил, что самолет потерпел крушение в небе над Украиной, поэтому и ответ за произошедшее должен держать Киев.