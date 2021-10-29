Звезда фильма «Достать ножи» Ана де Армас снимется в спин-оффе «Джона Уика»

Лос-Анджелес, 29 октября. Голливудская актриса Ана Де Армас может сыграть одну из ведущих ролей в новом фильме по вселенной «Джона Уика». Актриса появится в спин-оффе под названием «Балерина».

Серия фильмов о наемном убийце с нежным сердцем разрастается с каждым днем. Кроме приквела «Континенталь», в котором расскажут о становлении великого отеля для всех бандитов, студия Lionsgate начала работать над еще одним фильмом под названием «Балерина». Лента расскажет о молодой женщине, которая отправляется убивать ради мести.

Намеки на персонажа появлялись еще в третьей части «Джона Уика», однако теперь точно известно, что киллера может сыграть Ана Де Армас. По информации источников издания Deadline, актриса активно ведет переговоры о новой работе. Пока неизвестно, появится ли в проекте звезда серии фильмов американский актер Киану Ривз.

Сценаристом спин-оффа выступит создатель основной серии Шэй Хаттен, а продюсированием проекта займется режиссер «Джона Уика» Чад Стахелски вместе с Бэзилом Иваником и Эрикой Ли.

Ранее стали известны подробности работы над четвертой частью «Джона Уика». Поклонники звезды трилогии рассказали в соцсетях, что после окончания съемок Ривз подарил всем каскадерам часы, стоимость которых оценивается в 1 миллион рублей.