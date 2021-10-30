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Стилист Хромченко назвала головной убор, который идеально подходит к пуховику
Шоу-бизнес
Стилист Хромченко назвала головной убор, который идеально подходит к пуховику
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 30 октября. Популярная телеведущая и народный стилист Эвелина Хромченко во время очередного выпуска передачи «Модный приговор», которую она ведет вместе с историком моды Александром Васильевым, заговорила о головных уборах. По ее словам, в тренде по-прежнему — панама, берет и бейсболка, пишет Teleprogramma.pro.

Рассказала Хромченко и о новинках. В первую очередь она привела в пример дутый платок. Делается он из того же материала, что и обычные болоньевые пуховики и куртки. Внутри него также имеется наполнитель. Такой головной убор не только спасет от мороза, но и станет отличным подспорьем для модниц.

Носить его, как ни странно, рекомендуется с пуховиками. Но даже в сочетании с шубой или пальто он будет выглядеть неплохо, если правильно их замиксовать.

«Пухленький платочек — как будто бы двоюродный брат вашей куртки дудун, по-русски — пуховика», — рассказала о дутом пуховике Хромченко.

По словам телеведущей, дутый платок не обязательно должен быть точной копией куртки. По ее мнению, этот элемент одежды не будет одновременно выполнять роль акцента в образе и контрастировать по цвету с главными элементами гардероба.

Ранее один из ведущих дизайнеров одежды Александр Рогов рассказывал, какие интересные вещи можно использовать и надевать в этот осенне-зимний сезон. В их числе оказался пуховик небесно-голубого цвета. Эксперт посоветовал обратить на него внимание. Речь идет о модели с актуальной горизонтальной стежкой, в которой нет никаких лишних деталей. Рогов напомнил, что сейчас не приветствуются лишние детали. Также пуховик имеет одну из самых трендовых форм в этом сезоне — форму кокона. Стоит обратить внимание, подчеркивает стилист, и на укороченную длину с пышными рукавами.

Ранее Эвелина Хромченко предложила необычный вариант классической косухи для модниц.

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