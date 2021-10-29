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Польский генерал Гоцул назвал несбыточными мечты Варшавы усилить национальные войска
Армия
Польский генерал Гоцул назвал несбыточными мечты Варшавы усилить национальные войска
Федеральное агентство новостей

Варшава, 29 октября. Законопроект «О защите отечества», который призван радикально укрепить польские ВС в ответ на якобы агрессивную политику России, продиктован не оперативной, а политической необходимостью, заявил экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Польши генерал Мечислав Гоцул.

В эфире радиостанции RMF он рассказал, что польские власти планируют увеличить численность ВС до 250 тысяч, а также закупить современное вооружение. Гоцул назвал эти обещания фантастическими, усомнившись в том, что Варшаве удастся реализовать задуманное. Он назвал несбыточными мечты усилить национальные войска страны.

«Почему не 300 тысяч? Почему не 500 тысяч? Почему мы не можем иметь самую большую армию в Европе? Мы просто с этим не справимся», — отметил он.

Польский генерал Гоцул назвал несбыточными мечты Варшавы усилить национальные войска
wikimedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej

По его словам, Польша хочет сравниться с военным потенциалом России, однако это провальная идея. При этом генерал отметил, что польские власти должны делать ставку не на количество, а на качество военной техники и других вооружений. Гоцул подчеркнул, что две батареи системы противоракетной обороны Patriot, которые Польша покупает у США, не смогут защитить даже Варшаву.

Ранее военные эксперты заявили, что у Польши нет шансов на победу в войне с Россией. Они отметили, что сравнение польских и российских военных возможностей не оставляет никаких иллюзий касательно исхода теоритического вооруженного противостояния между странами.

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россия польша армия
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