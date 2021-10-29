Польский генерал Гоцул назвал несбыточными мечты Варшавы усилить национальные войска

Варшава, 29 октября. Законопроект «О защите отечества», который призван радикально укрепить польские ВС в ответ на якобы агрессивную политику России, продиктован не оперативной, а политической необходимостью, заявил экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Польши генерал Мечислав Гоцул.

В эфире радиостанции RMF он рассказал, что польские власти планируют увеличить численность ВС до 250 тысяч, а также закупить современное вооружение. Гоцул назвал эти обещания фантастическими, усомнившись в том, что Варшаве удастся реализовать задуманное. Он назвал несбыточными мечты усилить национальные войска страны.

«Почему не 300 тысяч? Почему не 500 тысяч? Почему мы не можем иметь самую большую армию в Европе? Мы просто с этим не справимся», — отметил он.

wikimedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej

По его словам, Польша хочет сравниться с военным потенциалом России, однако это провальная идея. При этом генерал отметил, что польские власти должны делать ставку не на количество, а на качество военной техники и других вооружений. Гоцул подчеркнул, что две батареи системы противоракетной обороны Patriot, которые Польша покупает у США, не смогут защитить даже Варшаву.

Ранее военные эксперты заявили, что у Польши нет шансов на победу в войне с Россией. Они отметили, что сравнение польских и российских военных возможностей не оставляет никаких иллюзий касательно исхода теоритического вооруженного противостояния между странами.