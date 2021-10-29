Дочь саудовского диссидента призвала США спасти ее семью от преследований Эр-Рияда

Оттава, 29 октября. Дочь экс-главы саудовской разведки Саада Аль Джабри призвала президента США Джо Байдена выступить в защиту ее семьи, члены которой находятся в королевских тюрьмах. Хисса Аль Музайни утверждает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман Аль Сауд проводит «личную вендетту» против бывшего разведчика и его родственников.

«Мы живем в страхе. Мы всегда оглядываемся через плечо. Мы не чувствуем себя в безопасности. Я не знаю, как мы можем чувствовать себя в безопасности, когда такие, как этот, преследуют членов [моей] семьи, отправляют отряды и убивают людей в посольствах и консульствах», — сказала женщина в интервью для американского телеканала CNN.

Женщина добавила, что сестра и брат, Сара и Омар Аль Джабри, а также ее муж Салем Аль Музайни были похищены, брошены в тюрьму и подвергнуты пыткам. Утверждается, что Салема заставили подписать отказ от всех своих активов и накоплений ради свободы еще в 2017 году после ареста в отеле Ritz-Carlton (в Эр-Рияде).

«Последние четыре года мы жили настоящим кошмаром. Представьте: ваш отец стал целью специального отряда, а ваших братьев и сестер посадили в тюрьму и обвинили в том, чего они никогда не делали», — рассказывает она.

????Hissah Al-Muzaini sufre la persecución que el príncipe Mohamed bin Salmán habría ordenado contra el entorno de Saad Aljabri, quien huyó del país en 2017 y amenaza con revelar altos secretos de la monarquía????????https://t.co/OJiorjuwJ6



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В 2017 году Саад занимал должность советника бывшего наследного принца и по совместительству главы МВД королевства Мухаммада бин Наифа Аль Сауда. После его смещения и захвата контроля над силовыми структурами Мухаммадом бин Салманом разведчик подался в бега и осел в Канаде, как и Хисса. В 2018 году он подал иск в американский суд на монарха с обвинением в попытке покушения на него, которое не состоялось из-за задержания наемников канадскими таможенниками. В подтверждение своих слов Аль Джабри привел переписку 2017 года с анонимным собеседником, который, по словам мужчины, являлся никем иным, как наследным принцем.

«У тебя есть два варианта. Первый — вернуться в королевство. Второй — мы будем преследовать тебя всеми доступными методами», — угрожал собеседник.

По всей видимости, бывший разведчик обладает некоторой значимой для наследного принца информацией. Примечательно, что в эфире передачи CBS «60 минут» он заявил, что несколько лет назад Мухаммад бин Салман гордо хвастался ему тем, что может «убить короля одним рукопожатием» при помощи кольца с ядом.

Hissah Al-Muzaini says her husband & siblings are in detention in #SaudiArabia & calls on the Crown Prince to release them.



Saad Al-Jabri fears he and his family’s lives are under threat.@asadabukhalil @FarrahFazal @RamAbdu pic.twitter.com/YCya6J7Gqa — EU Chronicles (@EU_chronicles) October 28, 2021

Само же королевство отрицает попытки ликвидации Аль Джабри и отмечает, что вызывает его на дачу показаний по делу о нецелевой растрате десяти миллиардов долларов из антитеррористического бюджета.

Предположительно, в местах лишения свободы находятся около 40 родственников беглеца. Призыв Хиссы прозвучал через несколько месяцев после того, как двухпартийная группа сенаторов США направила Байдену письмо, в котором призвала его лично выступить за освобождение Сары и Омара.

«Правительство Саудовской Аравии использует детей как рычаг, чтобы шантажировать их отца и заставить его вернуться в королевство из Канады. <…> Мы настоятельно призываем Вас и вашу администрацию добиваться мирного урегулирования, которое обеспечило бы немедленное освобождение Омара и Сары, что защищает интересы национальной безопасности США», — говорится в письме, подписанном конгрессменами Марко Рубио, Тимом Кейном, Патриком Лихи и Беном Кардином.

Мухаммад бин Салман многократно обвинялся в преследовании критиков как внутри королевства, так и за его пределами. Нормальной практикой в отношении таких людей после ареста являются похищения и пытки. Так, в июле британская правозащитная организация ALQST обратила внимание на пропажу Лины Аль Шариф — саудовского врача и активиста, негативно высказывавшейся в соцсетях о действиях королевского руководства. Также знаменательны похищения и последующие пропажи трех саудовских оппозиционных принцев, пытавшихся укрыться в Европе.

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Crown prince wanted to kill Saudi Arabia’s former monarch using a ring: Saudi dissident pic.twitter.com/SMZFZ7RdNv — SPO INDIA (@spo_india) October 29, 2021

Активное преследование диссидентов наследным принцем является одним из факторов, омрачающих отношения США и Саудовской Аравии. Так, например, сильный скандал разразился после жестокого убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, который в 2017 году переехал в Штаты, где получил статус резидента и стал колумнистом издания The Washington Post. В своих материалах он выступил с критикой действий Аль Сауда.

Осенью 2018 года Хашогги был обманом завлечен в саудовское посольство, убит, расчленен и частично растворен в кислоте. Американское расследование показало, что приказ о ликвидации журналиста был отдан самим Мухаммадом бин Салманом.

Федеральное агентство новостей /

Затем последовали санкции в отношении десятков представителей саудовской власти, однако наследного принца это не коснулось: в то время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попытался «замять» данное дело, отказавшись огласить результаты соответствующего расследования ЦРУ.

Байден, в свою очередь, снял гриф секретности с данного документа, однако также счел нецелесообразным выдвижение обвинений в сторону Аль Сауда и ограничение его въезда на территорию США.

Примечательно, что в то же самое стамбульское посольство, где был убит Хашогги, пытались заманить и Хиссу.