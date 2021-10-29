Россияне назвали «Синистер» с Итаном Хоуком самым страшным хоррором всех времен

Москва, 29 октября. Просмотр фильмов ужасов может стать отличной альтернативой шумным вечеринкам на Хэллоуин в локдаун. Телеканал НСТ назвал картину «Синистер» самым жутким хоррором по версии российских киноманов.

Второе место в рейтинге занял хоррор «Реинкарнация» — режиссерский дебют Ари Астера, автора слоубернера «Солнцестояние». Третью строчку в списке занял культовое мокьюментари «Ведьма из Блэр: курсовая с того света», передает издание «Канобу» со ссылкой на канал НСТ.

На четвертом месте по версии россиян оказался фильм «Заклятье», который положил начало крупной хоррор-франшизе Джеймса Вана. Финалистами списка самых страшных хорроров всех времен также выбраны ремейк японского хоррора «Звонок» Гора Вербински и культовая картина «Сияние» Стэнли Кубрика.

Журналисты портала «Культура» составили список самых страшных литературных хорроров на вечер Хэллоуина. В список вошли произведения Роджера Желязны и Томаса Лиготти.