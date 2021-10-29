Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 октября 17:39
17:36
Общество
Полицейские из Осетии вынесли из леса грибника с сердечным приступом
17:34
Общество
Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал «Спутник V» самой эффективной вакциной
17:34
Весь мир
Трюдо призвал Нидерланды бороться вместе против «дезинформации и экстремизма»
17:33
Политика
Политолог Валяев: «Зеленые» ФРГ в угоду США продолжат создавать проблемы «СП-2»
17:33
Происшествия
Пойманный с убитым лосем депутат Рашкин прибыл в саратовскую прокуратуру
17:29
Политика
Политолог Жаров об обстрелах ВСУ: Цель Украины — вынудить ЛДНР на «агрессию»
17:27
Происшествия
Спасатели МЧС совместно с вертолетом Ка-32 ищут в Балтийском море пропавших дайверов
17:26
Общество
Политолог Солонников рассказал о «неделях кризиса» в горячем водоснабжении Петербурга
17:25
Общество
Новый трейлер второго сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом появился в Сети
17:24
Шоу-бизнес
Дилара Моргенштерн похвасталась обручальным кольцом с цепью и наручниками
Все новости

Россияне назвали «Синистер» с Итаном Хоуком самым страшным хоррором всех времен
Общество
Россияне назвали «Синистер» с Итаном Хоуком самым страшным хоррором всех времен
Кадр из фильма «Синистер»

Москва, 29 октября. Просмотр фильмов ужасов может стать отличной альтернативой шумным вечеринкам на Хэллоуин в локдаун. Телеканал НСТ назвал картину «Синистер» самым жутким хоррором по версии российских киноманов.

Второе место в рейтинге занял хоррор «Реинкарнация» — режиссерский дебют Ари Астера, автора слоубернера «Солнцестояние». Третью строчку в списке занял культовое мокьюментари «Ведьма из Блэр: курсовая с того света», передает издание «Канобу» со ссылкой на канал НСТ.

На четвертом месте по версии россиян оказался фильм «Заклятье», который положил начало крупной хоррор-франшизе Джеймса Вана. Финалистами списка самых страшных хорроров всех времен также выбраны ремейк японского хоррора «Звонок» Гора Вербински и культовая картина «Сияние» Стэнли Кубрика.

Журналисты портала «Культура» составили список самых страшных литературных хорроров на вечер Хэллоуина. В список вошли произведения Роджера Желязны и Томаса Лиготти.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россияне назвали «Синистер» с Итаном Хоуком самым страшным хоррором всех времен
кино хэллоуин хоррор
Комментировать